«Фридом Финанс»: ФРС не смогла остановить распродажу

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 13 марта продемонстрировали резкий отскок после новости о введении президентом чрезвычайного положении в стране, благодаря чему надежды на скорое окончание эпидемии получили новый импульс. S&P500 по итогам сессии поднялся на 9,3%, достигнув 2711 пунктов. Финансовый сектор стал лидером роста, однако он по-прежнему торгуется на 25% ниже февральского максимума и остается под давлением.

Мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику на фоне повышения темпов распространения коронавируса и увеличения числа летальных исходов в выходные. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом за пределами Китая c пятницы увеличилось на 71%, преодолев отметку 88,4 тыс. Таким образом, число зараженных в мире превзошло количество случаев инфицирования в КНР. Количество летальных исходов за пределами Китая превысило 3300.

В выходные ФРС провела второе за месяц внеплановое заседание, что стало беспрецедентным случаем. Для стабилизации рыночной ситуации и поддержки экономики регулятор прибег к снижению ставки до диапазона 0-0,25%; принял программу покупки облигаций объемом $700 млрд (новое количественное смягчение, QE), а также снизил снижение нормы обязательного резервирования для банков до 0%. Кроме того, чтобы облегчить доступ к ликвидности для кредитных организаций, ФРС договорилась с банками стран G7 о снижении ставки по долларовым свопам на 0,25%. Тем не менее даже принятие столь мощных стимулирующих мер не смогло вернуть оптимизм на фондовые площадки. Инвесторы ждут улучшения статистики по пандемии вируса COVID-19.

Азиатские индексы закрылись в минусе: китайский CSI упал на 4,3% после публикации разочаровывающей макростатистики, японский Nikkei снизился на 2,5%. Австралийский ASX рухнул 9,7% на фоне объявления карантина в Новой Зеландии. Европейские фондовые площадки в первые часы торгов падают на 8-10% после принятия ряда ограничительных мер по сдерживанию эпидемии в выходные.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опускается ниже 0,8%. Цена на нефть марки Brent ушла под отметку $32 за баррель. Золото растет выше $1530 за унцию. Таким образом, аппетит к риску остается крайне слабым ввиду сохранения неопределенности. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов будет колебаться в широком коридоре 2480-2650 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и снижается еще на 1 пункт, до 5 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

18 марта о результатах финансового квартала, окончившегося в феврале 2020 года, отчитается американский производитель пищевых продуктов General Mills. Ожидается нулевой рост выручки при снижении скорректированной прибыли на акцию. Несмотря на инновации и маркетинговые усилия, доходы компании не растут. К тому же расходы на развитие оказывают давление на прибыльность. Тем не менее стабильность выручки General Mills, как производителя нециклических потребительских товаров (staples), уменьшает для ее акций риски высокой волатильности фондовых площадок. Эти бумаги остаются стабильным активом в период паники в силу меньших колебаний спроса. Если индекс S&P500 за последний месяц потерял почти 20%, то акции General Mills практические не изменились в цене.

Microsoft перевела своих работников на удаленную работу из-за опасения распространения коронавируса. В офисе Сиэтла, где работает порядка 40 тыс. сотрудников, удаленный режим ввели с начала марта, и сейчас в офис приходят только 5 тыс. служащих. Решение Microsoft обусловлено выявлением инфекции COVID-19 у нескольких работников. Alphabet, Apple и Twitter также опасаются распространения вируса, поэтому в начале марта рекомендовали сотрудникам работать из дома.

17 марта 2020 года American Express (AXP) проведет конференц-звонок вместо запланированного ранее дня инвестора. В качестве меры противодействия распространению COVID-19 компания отложила все очные встречи. Онлайн-трансляция будет проходить с 8:00 до 9:15 (ET). Мы ожидаем обсуждения планов корпорации на 2020 год и изменения прогнозов. Основные конкуренты American Express Visa Inc. (V) и Mastercard Incorporated (MA) ранее объявляли о снижении плановых показателей на 2020 год в целом и первый квартал в частности. Поскольку American Express развивает банковский бизнес, с учетом снижения процентных ставок его разводненная прибыль на акцию, по нашим расчетам, может упасть в пределах 15%.

Техническая картина по S&P500 остается неустойчивой и способствует сохранению резких разнонаправленных колебаний при повышенных объемах торгов. Рост индекса широкого рынка в пятницу пока можно классифицировать лишь как отскок в рамках нисходящего тренда. Линия восходящего тренда, тянущаяся с минимума 2008 года (фиолетовая прямая), остается сильной поддержкой. Индикатор RSI показал неуверенные признаки «бычьей» дивергенции, но остается ниже нейтрального уровня 50, поэтому не исключено и обновление дна. Индикатор MACD продолжает указывать на возможность дальнейшего снижения. В случае усиления пессимистических настроений среди инвесторов индекс широкого рынка приблизится к минимумам 2018 года в диапазоне 2350-2400 пунктов.