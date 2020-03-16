ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС ожидаем сегодня в рамках 910-950 пунктов

Сегодня, 16 марта, российский фондовый рынок открылся падением более чем на 2%, которое после открытия торгов только усиливалось. Обвал прежде всего был связан с падением цен на нефть. Так, нефть смеси Brent с открытия торгов подешевела более чем на 8%, опустившись почти до $32 за баррель. В настоящий момент индекс Московской Биржи теряет 3,4%, а индекс РТС летит вниз более чем на 5%. Сегодня ожидаем индекс МосБиржи в интервале 2210-2250 пунктов, а индекс РТС — в интервале 910-950 пунктов.

Сильнее остального рынка падают акции «Детского мира» (-10,54%), энергокомпании «ТГК-1» (-9,12%) и «Норильского никеля» (-7,7%). Лидеров роста сегодня на рынке считанные единицы, в основном привилегированные акции. Из обыкновенных акций дорожают бумаги «Ростелекома» (+1,61%), а из «префов» растут в цене бумаги «Сургутнефтегаза» (+1,25%) и «Транснефти» (+1,22%).

Рубль при открытии торгов на фоне обвала цен на нефть также упал, и сейчас падение продолжается. В настоящий момент российская нацвалюта теряет по отношению к доллару 2,6%, а по отношению к евро дешевеет на 3,6%. Сегодня на биржевых торгах доллар уже превышал 75 руб., а евро – 84 руб.

Очередное резкое снижение коридора процентных ставок ФРС США до 0-0,25% не оказало ни на рубль, ни на российский фондовый рынок никакого влияния. Скорее, рынки валют развивающихся стран напуганы тем, что пандемия коронавируса Covid-19, распространившаяся далеко за пределы Китая, может существенно замедлить рост мировой экономики и снизить спрос на сырьё.

Создание рабочей группы правительства РФ по борьбе с коронавирусом также добавило российскому фондовому рынку только негатива, равно как и новости о закрытии границы с Беларусью в целях ограничения проникновения заразившихся коронавирусом людей из Европы через российско-белорусскую границу. Теперь все ожидают решения российского Центробанка по ключевой процентной ставке 20 марта. Консенсус аналитиков расходится во мнениях, но глава банка ВТБ Андрей Костин недавно объявил в интервью о том, что повышение ключевой ставки следует рассматривать как крайнюю меру.

Напомним, что за февраль инфляция потребительских цен в России замедлилась до 2,3%. Мы полагаем, что, скорее всего, ЦБ РФ всё-таки пойдёт на новый этап снижения ключевой ставки, и, вероятно, на заседании совета директоров 20 марта она будет понижена на 0,25 процентного пункта, до 5,75%. Несмотря на падение цен на нефть и обвал курса рубля, слишком высокая инфляция России пока не угрожает. Мы полагаем, что в случае негативного сценария для российской экономики к концу текущего года инфляция может выйти на целевой уровень Минфина и ЦБ РФ в 4%.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»