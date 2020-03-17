ПСБ: К концу дня отыграли часть потерь

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В понедельник российский фондовый рынок возобновил снижение, скомпенсировав пятничный рост, чему поспособствовал внешний фон. Продажи в наших акциях поддержала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 13%, отступив ниже 30,5 доллара за баррель. Также снижению способствовала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 8,4% и 7,8% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи снизился на 2,8%, уйдя в район 2250 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги ТГК-1 и Полюса, упавшие на 9,5% и 10,2% соответственно. Лучше рынка торговались акции Ростелекома и «префы» Транснефти, прибавившие более 3,5%. Отметим, что в ходе сессии рынок отступал в район нижней границы диапазона 2200 – 2350 пунктов, однако к концу дня улучшение настроений на внешних рынках позволило индексу МосБиржи отыграть часть потерь. При этом «медведи» предпринимают попытку закрепления под уровнем 2300 пунктов, что переведет его в разряд сопротивлений. Ближайшей же поддержкой для рынка в этом случае станет долгосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов 2008 года и проходящий в районе 2100 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро выросли на 1,8%, торгуясь в районе 73,8 и 82,2 рубля. В ходе торгов давление на рубль оказывало снижение цен на нефть и ослабление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль вновь протестировала верхнюю границу широкого коридора 70 – 75 рублей, в котором движется с 10 марта. Однако у долларовых «быков» вновь не хватило сил на ее пробой. Некоторое оживление спроса на риск в конце сессии позволило рублю отыграть часть потерь. При этом в ближайшие сессии можно ожидать сохранение американской валютой позиций в рамках сложившегося диапазона при сохранении высокой волатильности.