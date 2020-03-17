ИАЦ «Альпари»: Рынок остается под контролем «медведей»

На российском рынке акций снова господствуют «медведи», но в текущей конъюнктуре сложно было бы рассчитывать на что-то иное. Индекс МосБиржи просел до 2254 пунктов, хотя в моменте падал ниже 2200 пунктов. Индекс РТС к вечеру завис около 956 пунктов и здесь сохраняет шансы на провал к 700/750 пунктам глобально.

Печальная новость дня заключается в том, что нефть Brent сегодня падала ниже $30 впервые за несколько лет. Минимум отметился на отметке $29,52. Чуть позже сырье немного отскочило вверх, но стратегически это ничего не меняет.

Как отметил сегодня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, Россия не в состоянии обеспечишь стабильность своей экономики путем накачки спроса изнутри. А кроме того, сценарий с вливанием новых денег в экономику мог бы окончательно обвалить рубль. В этих комментариях что-то есть, конечно. Но звучит это так, как будто уверены были в провале, даже не попробовав.

В такой ситуации пятничное заседание ЦБ РФ становится все более неоднозначным. Рынок ждет роста ставки, причем резко и заметно - минимум на 100 пунктов. Однако если бы Центробанк хотел поднять ставку и поддержать тем самым экономику, он бы уже это сделал - как дважды за неделю сделали в американском ФРС, например. Или сразу после праздников и обвала, как Нацбанк Казахстана. Почему-то есть серьезные мысли о том, что ставку оставят без изменения. Тем более, что это дополнительно разгонит инфляцию, о которой так переживает ЦБ.

Сегодня на рынке есть отскок в бумагах «Магнита» - может быть, на фоне продуктовой паники, что уже успела накрыть крупные города и вплотную подбирается к небольшим. Неплохо чувствуют себя бумаги «Ленты» - по той же причине, видимо. Под давлением держатся бумаги «Детского мира», «Акрона», «Аэрофлота». Здесь тоже многое «завязано» под продажи, и с ожиданиями у компаний все очень нестабильно.

Доллар США сегодня пробивал планку в 75,00 руб. вверх, но откатился чуть ниже и к вечеру балансирует около 74,30 руб. Пока у российской валюты ничтожно мало шансов на восстановление позиций, краткосрочный торговый коридор по доллару - 73-76 руб. Евро тоже выглядит достаточно сильным, закрепляется вблизи 82,58 руб. и способен торговаться в пределах 82-86 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»