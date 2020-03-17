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ПСБ: В начале торгов рубль получит поддержку

17 марта 2020

 Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

В понедельник рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 2,8%, поднявшись в район 74,7 рубля, евро подтянулся на 3,3%, закончив торги на отметке 83,4 рубля. В ходе сессии давление на национальную валюту оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 30 долларов, а также ослабление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль предприняла очередную попытку пробоя сопротивления на уровне 75 рублей. Однако, несмотря на существенный негативный внешней фон, американская валюта не смогла удержать позиции выше этого значения.

Сегодня с утра перед открытием рынка для российской валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Так, рубль поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отыгрывает часть вчерашнего падения, прибавляя более 2,5% и поднявшись выше 30 долларов за баррель. Плюс к этому, способствовать покупкам в рубле будет коррекционное укрепление основных валют развивающихся стран, которые сегодня с утра прибавляют до 1,5%. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем в начале сессии отступления пары доллар/рубль в район 74 рублей. При этом в ходе сессии американская валюта продолжит высоковолатильное движение в диапазоне 70 – 75 рублей. В случае же роста негативных настроений на внешних площадках, не исключаем очередной попытки пробоя верхней границы данного диапазона. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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