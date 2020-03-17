«Открытие»: На старте торгов рынок может выйти в небольшой плюс

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»:

По итогам торгов 16 марта индекс МосБиржи снизился на 2,14% до 2266,90 п., а РТС скорректировался на 2,5% до 966,90 п. На рынках продолжается коронавирусная инфекция. ФРС срочно снизила ставку до 0,00%-0,25%, а также развернула количественную программу на $700 млрд и снизила стоимость кредитов для банков. Однако это не успокаивает, а, напротив, заставляет рынки думать о неопределённом худшем. Отечественный рынок неплохо держит удар, так как даже до глобального провала он был дешёвым, а сегодня и вовсе стал мечтой долгосрочных инвесторов. Тем не менее негатив в отдельных бумагах проявляется достаточно сильно. В частности, «Детский мир» (-11,6%) был под давлением из-за опасения снижения потребительского непродуктового спроса. Также активно распродавали нефтяников, которым придётся продолжительное время жить с дешёвой нефтью: «Газпром нефть» (-7,89%), «ЛУКОЙЛ» (-3,69%), «Роснефть» (-2,91%). Бумаги ГМК «Норникель» провалились на 5,26% на фоне сильного снижения цен на промышленные металлы, палладий и платину. Однако не всё так плохо на рынке. Вверх рванули акции «Магнита» на 5,4% на фоне ажиотажного спроса населения на продукты. Бумаги «Ростелекома» (+4,72%) пользуются вниманием из-за массового перевода сотрудников компаний на дистанционную работу. Защиту ищут в привилегированных акциях «Транснефти» (+4,25%), «ФосАгро» (+2,72%). К вечеру в плюс вышли металлурги, которые получат некоторое облегчение от слабого рубля: «Северсталь» (+1,14%), ММК (+1,26%). Активность на рынке была высокой. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 140,7 млрд рублей.

Рубль, как и ожидалось, слабел. В условиях глобального бегства капитала от риска разрыв в доходностях российской и американской валютах пока не является актуальным. Тем не менее усилиями ЦБ РФ курс продолжает удерживаться в диапазоне 70,0-75,0 за доллар, что должно обеспечить макроэкономическую стабильность. Слишком слабый рубль приведёт к всплеску инфляции и падению доходов населения. В случае стабилизации рынков рубль сможет самостоятельно поправить своё положение, так как его доходность остаётся положительной в отличие от валют фондирования. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 2,83% до 74,652, а евро на 3,33% до 83,415.

Прошедшие торги в США можно назвать капитуляцией «быков». После снижения ставки ФРС и запуска очередной программы количественного смягчения инвесторы посчитали, что ситуация может оказаться гораздо хуже, чем кажется. В начале дня торги останавливались из-за достижения лимита падения. Президент Д. Трамп призвал американцев не собираться более 10 человек. В Конгрессе обещают принять пакет мер по стимулированию в середине текущей недели. Американский верховный суд с 23 марта приостанавливает все устные дискуссии, что не случалось с пандемии испанского гриппа. Канада закрывает границы для всех иностранцев. МВФ готов предоставить доступ к $1 трлн финансирования для стран, которые испытывают сложности с борьбой против вируса. Американская статистика также не добавила оптимизма. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка обвалился в марте на 34,4 п. до негативных -21,5 п. В историческом плане это самое сильное снижение показателя за месяц. В принципе, говорить об отдельных акциях смысла нет. Бумаги Apple провалились более чем на 12% на фоне объявления о закрытии магазинов по всему миру. Exxon Mobil подешевел более чем на 9% на фоне снижения кредитного рейтинга. По итогам дня DJIA упал на 12,93% до 20188,52 п., а S&P 500 – на 11,98% до 2386,13 п., NASDAQ записал в свою историю самый кошмарный день падения на 12,32% до 6904,59 п.

Торги в азиатско-тихоокеанском регионе проходили с разной динамикой. Настроения улучшались вместе с отскоком в фьючерсах на индексы США. Впрочем, на Филиппинах рынок закрыт до улучшения ситуации с целью обеспечения безопасности сотрудников. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 16959,30 п. (-0,25%), Hang Seng - 23141,09 п. (+0,34%), Shanghai Composite - 2772,29 п. (-0,61%).

Котировки нефти также пытались расти за счёт закрытия коротких позиций на фоне отскока в американских индексных фьючерсах. Exxon Mobil объявил о разработке программы сокращения капиталовложений. Ряд сланцевых компаний США заявили о сокращении инвестиций на 25%-30%. Даже Saudi Aramco планирует сократить свои инвестиции на $2,8-$7,8 млрд в связи с низким спросом на глобальном рынке. В США начинают покупку нефти в стратегические резервы. Также ожидается, что Китай будет пополнять свои резервы по текущим ценам. Однако многие ждут 1 апреля, когда перестанет действовать соглашение OPEC+, но всё же сохраняют надежду, что Саудовская Аравия и РФ смогут найти общие позиции по поддержке рынка. В рамках азиатской сессии также дорожали промышленные металлы и драгоценные. Исключением был палладий, так как ожидается существенное падение спроса со стороны производителей автомобилей. К 9:00 мск Brent – $30,71 (+2,20%), WTI – $30,21 (+4,17%), золото – $1494 (+0,50%), медь – $5276,78 (+0,04%), никель – $12190 (+2,14%), палладий – $1465 (-3,24%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 98,06 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,77% по сравнению с 0,72% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,117 (-0,04%), GBP/USD – $1,224 (-0,24%), USD/JPY – 106,42 (+0,52%).

Внешний фон перед стартом торгов в России относительно спокойный, если не позитивный. Нефть пытается расти на ожиданиях сокращения инвестиций в отрасли. К тому же котировки находятся в зоне сильной перепроданности. Фьючерсы на американские индексы также пытаются поправить положение после провального понедельника. На этом фоне российский рынок может стартовать в небольшом плюсе, а рубль укрепить свои позиции.