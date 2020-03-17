ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль держится под уровнем 75 руб.

В понедельник, 16 марта, торги на Мосбирже завершились ростом по рублевым валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 2,83%, до 74,65 руб., евро/рубль – на 3,33%, до 83,41 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам на фоне утреннего обвала нефтяных котировок и азиатских фондовых рынков. Их падение вызвало внеочередное заседание FOMC, на котором регулятор снизил ставки на 100 базисных пунктов, до диапазона 0,0%-0,25%. Также ФРС объявила о выкупе гособлигаций на $500 млрд и ипотечных облигаций на $200 млрд.

На решении FOMC нефть сорта Brent обвалилась на 15,6%, до $29,59 за баррель. Пара доллар/рубль повышалась до 75,15 руб. и затем снижалась до 73,63 руб. на фоне восстановления нефтяных котировок. Уровень 75 руб. в настоящий момент выступает сильным сопротивлением. Давление на рубль перед закрытием вечерней торговой сессии возросло из-за падения S&P500. По итогам дня он упал на 11,98%, до 2386,13.

Во вторник, 17 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 3,57%, до $30,66. Цена растет на фоне повышения фьючерсов на американские индексы на 3%. Если по ним сохранится позитивная динамика до европейской сессии (11:00 мск), и европейские индексы начнут восходящую коррекцию, то у рубля появится шанс вернуться к уровню 72 руб. за доллар. При дальнейшем обвале американских индексов пара доллар/рубль двинется к 77 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»