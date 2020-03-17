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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 марта: 3 585,8999 руб/1 г золота и 37,5800/1 г серебра

17 марта 2020
ЦБ РФ с 17 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 585,8999 руб.
  • 1 грамм серебра - 37,5800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 699,2300 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 099,1201 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 151,1000 р. (4,04%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3000 р. (3,34%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 185,5700 р. (9,85%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 548,1598 р. (11,80%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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