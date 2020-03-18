ИАЦ «Альпари»: «Медведи» тянут рынок еще ниже

Российский рынок акций во вторник опять в «красном», и это даже не удивляет - и так понятно, куда двинутся рынки, учитывая неизменный минор внешнего фона. Индекс МосБиржи все ближе к 2230 пунктам, и пробой этого рубежа откроет дорогу «медведям» в область 2155 пунктов. Индекс РТС закономерно падает, уже касался 925 пунктов и оставляет потенциалом для провала область 700-750 пунктов, как ни крути.

К вечеру вторника видно, что цены на нефть готовы обновлять минимумы. Баррель Brent уже сполз к $29,59 и может падать к $29,0 - $29,15 почти без проблем. Это способно вызвать новую волну падения на финансовых рынках: сырьевому сектору не удается уже третья подряд попытка отскока, и это наводит на мысли о тотальной неустойчивости всего.

Новости, которые сегодня поступают со всех сторон, указывают на готовность к закрытию предприятий и бизнеса на карантин. Это огромный экономический риск, в конце концов, перезапустить площадку почти так же сложно, как «включить» ее первоначально. Массовая остановка предприятий способна так же быстро запустить рецессию, как и провал в секторе услуг, например.

В фаворитах сегодняшней сессии, как и накануне, бумаги «Магнита». В крупных городах в сетях ритейлеров покупатели активнее обычного, люди, опасаясь подорожаний и дефицита на период карантинов, скупают все подряд. Естественно, что это хорошо для капитализации ритейлера, но вряд ли хорошо для кошелька рядового россиянина.

Эта проблема, на самом деле глубже, чем кажется на первый взгляд. Падение цен на нефть как на основной экспортный российский продукт и массовые карантины способны загнать среднестатистическую семью в стране в жесткий финансовый кризис. Это только во власти веселятся, комментируя активные закупки россиян - сами люди отлично знают, что делать и зачем.

Доллар США сегодня днем закрепился выше 75,0 руб., но к вечеру откатился к 74,73 руб. Значит, завтра мало что мешает ему двинуться дальше, в область 76-78 руб. Пара евро/рубль снижается на фоне происходящего на мировом валютном рынке, но вряд ли это надолго - инструмент имеет неплохие шансы закрепиться в коридоре 82-84 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»