ИАЦ «Альпари»: Рубль укрепился к евро на негативном фоне

Вторник, 17 марта, оказался довольно противоречивым для российской национальной валюты, которая опять подешевела на процент по отношению к доллару, но зато неплохо укрепилась к евро. В итоге курс доллара США расчётами «завтра» ещё поднялся к рублю на 82 коп. (+1%), до 75,47 руб., а курс евро упал к рублю на 46 коп. (-0,6%), до 82,96 руб. Падение евро по отношению к «россиянину» выглядело логично после очень сильного укрепления единой европейской валюты в понедельник.

А вот цена нефти сорта Brent в Лондоне на вчерашних торгах обновила ещё один четырёхлетний минимум. При этом, хотя эта марка нефти подешевела только на 2,7%, но стоимость барреля опустилась ниже важного психологического уровня в $30, до $29,72 за баррель. Как сообщили западные СМИ, министр нефти Ирака во вторник направил в секретариат ОПЕК письмо с призывом провести внеочередную встречу ОПЕК+ для цели «ребалансировки рынка нефти, чтобы смягчить ухудшение ситуации», говорилось в письме. О реакции других стран-членов ОПЕК и генерального секретаря нефтяного картеля Мухаммеда Баркиндо в открытых источниках пока не сообщалось. Сегодня с утра цена барреля Brent снова пытается подрасти, прибавляя в данный момент 0,3%.

В России растёт пока только число заразившихся вирусом Covid-19, которое за вчерашний день, по официальным данным, возросло с 93 до 114 человек. Весь день по Рунету бродили фейковые сообщения о том, что Москва к концу текущей недели может быть полностью закрыта на карантин, но эта новость была опровергнута оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. А вот закрытие Россией границ для въезда иностранных граждан с 18 марта – не фейк, а реальность.

В целом финансовым рынкам эта новость не добавляет оптимизма, однако, за курсом рубля пока бдительно следит Центробанк, не позволяя ему при падении нефти ниже $30 за баррель опуститься также, как и цене нефти, до четырёхлетних минимумов в 80 руб. за доллар и ещё ниже. Начавшийся налоговый период может тоже оказать рублю временную поддержку.

Мы ожидаем, что на открытии торгов курс рубля либо снова, как и вчера, предпримет попытку отскока вверх к доллару и продолжения роста к евро, либо опять покажет разнонаправленное движение. Наш прогноз по курсу доллара, тем не менее, повышен до 75-76 руб., а по курсу евро немного снижен, до 82,5-83,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»