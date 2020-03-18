Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 марта: 3 497,7200 руб/1 г золота и 30,8000/1 г серебра
18 марта 2020
ЦБ РФ с 18 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 497,7200 руб.
- 1 грамм серебра - 30,8000 руб.
- 1 грамм платины - 1 522,7600 руб.
- 1 грамм палладия - 3 760,5801 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
88,1799 р. (2,46%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,7800 р. (18,04%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
176,4700 р. (10,39%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
338,5401 р. (8,26%).
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