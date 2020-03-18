Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 марта: 3 497,7200 руб/1 г золота и 30,8000/1 г серебра ЦБ РФ с 18 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 497,7200 руб.

1 грамм серебра - 30,8000 руб.

1 грамм платины - 1 522,7600 руб.

1 грамм палладия - 3 760,5801 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 88,1799 р. (2,46%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,7800 р. (18,04%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 176,4700 р. (10,39%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 338,5401 р. (8,26%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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