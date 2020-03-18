«Фридом Финанс»: Лидеры роста – Полиметалл и Полюс

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок тестирует новые минимумы. РТС упал более чем на 7%, целясь на 850 пунктов. Таким дешевым он не был с весны 2016 года, то есть практически 4 года. Некоторую поддержку рынку может оказать уровень 840 пунктов, при пробое которого открывается путь на 800 пунктов, откуда подняться будет еще сложнее.



Индекс Мосбиржи сегодня пробил отметку 2150 пунктов, и ему тоже есть еще куда снижаться. Мы сейчас на уровнях, на которые рынок проваливался в апреле 2018 года, правда при тогдашнем долларе по 62-63 рубля. С поправкой на текущие реалии индекс Мосбиржи должен реагировать на падение валютной стоимости рынка с сильным отставанием. Но мы все равно не исключаем, что до конца недели увидим новый минимум на 2050 пунктах.



Из падающих акций довольно ожидаемо быстрее всех пикирует Аэрофлот (-10,8%). По нашим ожиданиям, бумаги авиаперевозчика будут снижаться вплоть до конца следующего квартала. Предел падения может составить 35 рублей за акцию. Нефтяники и энергетики теряют до 9%. Растут сегодня против рынка в основном ретейлеры: Лента (+7,5%), X5 Retail Group (+3,6%), Магнит (+1,8%) – что, по нашему мнению, подчеркивает всю абсурдность ситуации. Рынок закладывает рост выручки у торговых сетей из-за ажиотажного спроса на товары первой необходимости.



Также стоит сегодня отметить интерес к бумагам компаний, добывающих золото: Полиметалл (+3,7%) и Полюс (+1,7%). Они дорожают на фоне роста унции выше 1500 долларов. Основной драгоценный металл ранее попал под тотальную распродажу активов и сейчас возвращает утраченные позиции. Мы ожидаем уровень 1550 еще до конца недели, 1600 – цель на начала апреля.



Главным драйвером общего снижения рынка остается нефть. Сегодня баррель подошел к отметке 27,5. По нашему мнению, данный уровень может быть легко пробит еще до конца дня. В течение недели не исключаем нефти по 25 долларов, а на горизонте двух недель – до 20 долларов за баррель.



Рубль на этом фоне находится под мощнейшим прессом. Доллар пробивается к 78 рублям за единицу, в моменте валюта США доходила до 79,22 рубля, что, по нашему мнению, указывает на исход с рынка крупных иностранных инвесторов. Уровень 80 рублей за доллар выглядит все менее сильным барьером. Напомним, что абсолютный максимум за всю историю по паре доллар/рубль – 86 единиц. В текущих условиях повторение этого уровня все более вероятно. Психологический предел для рынка сейчас составляет 100 рублей за доллар. Однако пока такие котировки маловероятны. Также мы полагаем, что рынок сегодня закроется ниже 79 рублей по доллару.