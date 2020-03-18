«Фридом Финанс»: ФРС и Белый дом спешат на помощь

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

17 марта фондовые индексы США отыграли примерно половину понесенных накануне потерь, на фоне стимулирующих мер, предложенных Федеральной резервной системой и Белым домом. S&P500 по итогам сессии вырос на 6%, до 2529 пунктов. Лучше других себя проявили защитные отрасли, в то время как сектор энергетики не смог выйти из минуса из-за продолжающегося падения нефтяных цен.

Мировые фондовые площадки возобновили снижение из-за опасения по поводу приближающейся глобальной рецессии. Количество заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 200 тыс. Число летальных исходов выросло до 7,9 тыс. COVID-19 распространился во всех американских штатах и во всех европейских странах.

Министр финансов США предупредил о возможном росте безработицы до 20% без принятия в срочном порядке мер фискальной поддержки. Белый дом подготовил пакет стимулов объемом более $1 трлн, включая прямые денежные перечисления американцам в размере $1000. Однако инвесторы продолжают занимать осторожную позицию, так как пакет мер по-прежнему не принят, а угроза ухудшения экономики сохраняется. К примеру, рейтинговое агентство S&P Global предупредило о рисках наступления мировой рецессии из-за последствий пандемии.

Азиатские индексы на этом фоне снижаются: японский Nikkei и шанхайский CSI300 теряют более 1,5%, гонконгский Hang Seng опустился на 4,5%. Европейские фондовые площадки открылись падением на 3-5%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, продолжает слабеть. Ставка по 10-летним трежерис поднимается выше 1,1%. Одним из возможных объяснений роста доходности могут быть ожидания увеличения госдолга США из-за повышения госрасходов. Цена на нефть марки Brent обновляет минимумы 2016 года и опускается ниже $29 за баррель. Золото торгуется в минусе, но вернулось выше $1500 за унцию. Таким образом, аппетит к риску остается слабым. Ожидаем, что S&P500 после вчерашнего отскока вверх возобновит снижение и в ходе предстоящих торгов откатится до 2350-2480 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по рынку недвижимости США за февраль. Консенсус предполагает снижение продаж новых домов и числа выданных разрешений на строительство. В то же время благодаря более теплой, чем обычно, погоде фактический результат может оказаться выше прогнозного.

О результатах финансового квартала, окончившегося в феврале, сегодня отчитается американский производитель пищевых продуктов General Mills. Ожидается нулевой рост выручки при снижении скорректированной прибыли на акцию. Тем не менее стабильность выручки General Mills, как производителя нециклических потребительских товаров (staples), уменьшает для ее акций риски высокой волатильности фондовых площадок. Если индекс S&P500 за последний месяц потерял больше 20%, то акции General Mills выросли на 13%. Дальнейший подъем котировок маловероятен, но привлекательность сектора staples в период паники на рынке в силу меньших колебаний спроса сохраняется.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 4 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 остается слабой и способствует сохранению резких колебаний. Индекс остается ниже линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что усиливает вероятность продолжения падения. Индикатор RSI показал неуверенные признаки «бычьей» дивергенции, но остается ниже нейтрального уровня 50, поэтому не исключено и обновление дна. Сейчас поддержкой выступает минимум 2018 года в районе 2350 пунктов, но если индексу не удастся удержаться над ним, он способен откатиться до максимумов 2015 года в 2130 пунктов и далее до минимумов 2016-го в 1830 пунктов.