Альфа-Банк: Инвесторы уходят от риска

Вчера давление распродаж на глобальных рынках акций несколько ослабло. Российский рынок акций продолжал снижаться – индекс РТС опустился на 3,4% до 934 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 1,9% до 2 224 пунктов; лидерами падения стали акции банковского и нефтедобывающего секторов.



В среду утром российский рынок акций на открытии будет снижаться – пессимизм на глобальных рынках сохраняется, и инвесторы продолжают выходить из рискованных активов на фоне продолжающейся эскалации пандемии. Продлеваются сроки закрытия производств и предприятий в ЕС и США, границы по-прежнему закрыты. Цены на нефть опустились до минимумов 2003 г. (Brent -1,4% до 28,34 долл./барр.); мировые цены на золото вернулись к $1 500/унцию. Долговые рынки остаются под давлением, в том числе рынок КО США, несмотря на ежедневные покупки ФРС на сумму $40 млрд. Администрация Дональда Трампа вчера объявила о предоставлении пакета стимулов объемом $1 трлн; аналогичные меры предпринимаются в Европе. Мы ожидаем еще один напряженный день на российском рынке акций; защитных активов практически нет на фоне ухода инвесторов от риска.