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ПСБ: Распродажи продолжаются

19 марта 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Ситуация на рынках продолжает оставаться сложной на фоне распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая. В последние дни рост количества зараженных в мире составил порядка 16 – 19 тысяч человек в стуки, в результате чего общее количество зараженных превысило 200 тысяч человек. При этом США вышли на 5 место среди стран по количеству инфицированных, за исключением Китая, что усиливает опасения инвесторов относительно влияния коронавируса на ведущую мировую экономику. Активное распространение инфекции в большом количестве стран ведет к ухудшению инвесторами оценок состояния мировой экономики. Этому также способствуют необходимые карантинные меры, которые оказывают дополнительное негативное влияние на деловую активность.

При этом инвесторам достаточно сложно оценить последствия распространения инфекции, так как пока нет понимания, когда будет пройден ее пик. В результате по широкому спектру активов отсутствуют ценовые ориентиры, что заставляет инвесторов продолжать сокращать объемы рисковых активов в портфелях и отдавать предпочтение консервативным стратегиям инвестирования и надежным защитным активам.

Отметим, что на фоне отсутствия понимания степени влияния коронавируса на экономику, меры, предпринимаемые правительствами и Центробанками, имеют лишь временный эффект, стимулируя коррекционные отскоки, после чего продажи вновь активизируются.

В результате рынки продолжают падать, а торги проходят на фоне высокой волатильности. Так, вчера основные индексы в США к середине торгов теряли до 10%, однако под конец сессии смогли отыграть часть потерь, в результате чего Dow Jones и S&P500 по итогам дня отступили на 6,3% и 5,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы вновь несут потери в районе 4%. Основные площадки в Азии сегодня снижаются в пределах 8%. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции чуть выше 25 долларов за баррель, торгуясь на многолетних минимумах.

Учитывая внешний фон, сегодня на открытии торгов на российском фондовом рынке ожидаем преобладания продаж по широкому спектру акций. В результате индекс МосБиржи начнет торги с «гэпа» вниз, отступив ниже отметки 2100 пунктов. При этом в ходе сессии, в случае активизации коррекционного роста на рынке энергоносителей, наши акции могут предпринять попытку восстановления, что позволит им отыграть часть потерь. Однако ближе к вечеру возможно ухудшение внешней конъюнктуры, в результате чего индекс МосБиржи продолжит снижение.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра ожидаем дальнейшего отступления рубля по отношению к основным мировым валютам на фоне низких уровней на рынке энергоносителей и ослабления большинства валют развивающихся стран. Так, уже в начале дня доллар вновь поднимется выше 81 рубля. При этом в ходе сессии ожидаем движения американской валюты в диапазоне 80 – 83 рубля с попытками тестирования в середине торгов нижней границы на фоне попыток восстановления рынка энергоносителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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