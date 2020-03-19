ИАЦ «Альпари»: У рубля нет драйверов для роста

В среду, 18 марта, рубль обесценился максимальными темпами не только с начала 2020 года, но и за последние четыре года, и приблизился вплотную к минимумам кризисного 2016 года. К закрытию истеричного торгового дня среды курс американского доллара расчётами «на завтра» взлетел по отношению к рублю на целых 5 руб. 43 коп. (+7,2%), до 80,87 руб., а курс евро тоже мощно подорожал к рублю, но чуть меньше, чем доллар - на 5 руб. 34 коп. (+6,4%), до 88,24 руб. Доллар, таким образом, вышел на уровни начала января 2016 года, а евро – на уровни начала февраля того же года. Если бы не продажа валюты Центробанком на бирже, то рубль мог бы обесцениться ещё больше, и превысить 85 руб. за доллар и 93 руб. за евро.

А вот цена нефти сорта Brent в среду падала даже ниже минимумов февраля 2016 года, опускаясь ниже $26 за баррель. Однако к закрытию торгов Brent подешевела только на 7,7%, до $27,41 за баррель. По сообщениям американских СМИ, группа из 13 сенаторов от Республиканской партии написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором убедительно просят саудитов отказаться от увеличения добычи нефти, намекая на возможное ухудшение отношений с США в случае, если Саудовская Аравия проигнорирует просьбу сенаторов.

В СМИ пока не сообщается о реакции саудитов ни на письмо американских сенаторов, ни на обнародованное ранее письмо министра нефти Ирака к руководству ОПЕК с почти аналогичной просьбой, зато Reuters сообщает об официальном заявлении властей Саудовской Аравии о готовности принять чрезвычайные меры по стабилизации своей экономики и помощи населению в условиях обвала цен на нефть. О том, какие это будут меры, пока не сообщается. Сегодня с утра цена барреля Brent снова дешевеет, теряя в моменте 0,26%.

Число заразившихся вирусом Covid-19 в России за вчерашний день, по официальным данным, увеличилось ещё на 33 человека и достигло уже 147 человек. Все заболевшие прибыли в Москву из неблагополучных с точки зрения пандемиии коронавируса стран, в первую очередь из Италии. С 18 марта Россия закрыла въезд на свою территорию для всех иностранных граждан, хотя на движение товаров и въезд в Россию водителей большегрузных автомобилей, занимающихся перевозками товаров, а также на дипломатических работников, экипажи самолётов и кораблей, и иностранных граждан, имеющих право постоянного пребывания на территории РФ, ограничения не распространяются.

Тем не менее, в социальных сетях можно увидеть призывы о временном запрете на выезд россиян за границу, в том числе в те страны, в которых пока официально не объявлено о наличии заражённых коронавирусом, например, в Турцию. Я полагаю, что такие призывы как минимум не лишены здравого смысла, и российским властям стоило бы к ним прислушаться.

Мы ожидаем, что при открытии торгов курс рубля сегодня может снова понизиться – позитивных драйверов пока нет. Повышаем прогноз по курсу доллара до 81-83 руб., а по курсу евро – до 88-90 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»