ИК «Фридом Финанс»: Падение нефти усилило коррекцию

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Негативная динамика в ходе сессии этой среды активизировалась. Индекс РТС достиг нового минимума с 2016 года, потеряв более 10% за день. Лидерами роста стали акции Аптечной сети 36,6 (+16,15%), что объясняется спекуляциями на тему коронавируса. Лидерами снижения стали акции ТГК-1 (-13,30%). Пара USD/RUB обновила максимум с 2016 года на фоне падения цены на нефть, темп ослабления рубля также стал максимальным с того времени.

Коррекция на фондовом рынке ускорилась. Динамика обусловлена внешним фоном, а также маржин-коллами. Кроме того, наблюдаются низкие ставки РЕПО по акциям Сбербанка, что косвенно может свидетельствовать о значительном объеме коротких позиций у игроков. Тем не менее, несмотря на ситуацию на рынке, у многих бумаг, на наш взгляд, неплохой потенциал роста на горизонте 12 месяцев и в них можно формировать длинные позиции. В бумагах первого эшелона, по нашим наблюдениям, разворот пока е намечается, и в них в лучшем случае можно поймать 10-15%, но отскок будет очень краткосрочным.

Курс рубля отброшен в 2016 год. Продолжение снижения цены на нефть привело к новой волне ослабления рубля. Банк России увеличил объем продаж валюты, но это не остановило игроков — спрос на валюту очень высокий. Равновесный курс рубля при цене на нефть в $25 за баррель, по нашему мнению, находится в диапазоне 80-90. Если котировки черного золота не отскочат, то нельзя исключать дальнейшего укрепления пары USD/RUB.

Ожидаем высокую волатильность на предстоящих торгах. Рынок будет отыгрывать внешний фон. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 77,00-80,00, для индекса Мосбиржи: 2100-2300 пунктов.