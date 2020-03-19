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ИАЦ «Альпари»: Новые минимумы по нефти приведут к новым максимумам падения рубля

19 марта 2020

В среду обвал на рынке нефти продолжился. Торги стартовали с отметки $29,7 за баррель марки Brent, и в первые ночные часы цена поднялась до $30,4. Развернувшись от этого уровня, цена перешла к снижению. Сначала была пробита поддержка на $29,2. Позже не устоял более важный уровень $27,1, который соответствует минимуму, до которого цена падала в начале 2016 года. Затем цена опустилась к $25,7 – минимальному значению с сентября 2003 года. К самому закрытию торгов цена отскочила до $27,4. На рынок в течение дня давило заявление Министерства энергетики Саудовской Аравии о том, что государственной нефтяной компании Saudi Aramco поручено продолжить поставки нефти на рекордном уровне в 12,3 млн баррелей в сутки в течение ближайших месяцев.

Управление энергетической информации США сообщило о росте запасов нефти за неделю на 2,0 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали более существенного роста, на 3,3 млн баррелей. Однако на фоне всеобщей паники рынки не заметили этот незначительный позитив. Утром четверга высокая волатильность на рынке сохранялась, цена первым делом выросла до $28,4, после чего снизилась к $26,3, затем подросла до $27,4, к уровням закрытия среды. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $27,3-27,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития уровней поддержки на $29,2 и $27,1 расширился до $25,1-40,0.

Международные усилия по спасению экономики и рынков пока не приносят результатов, все западные фондовые площадки закрылись в среду в «красной» зоне. Не был удачным день и для российского рынка. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 5,04%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 10,96%. Среди лидеров снижения – «Аэрофлот» (-12,2%) и «Русал» (-11,26%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 6,3%.

Утром падение на азиатских рынках продолжилось, индексы стран АТР дружно теряли 0,7-3,8%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2336 п., на 2,7% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Продолжающееся падение азиатских рынков приведет к негативному открытию рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2070-2110 пунктов, по индексу РТС — 815-830 пунктов. Сегодня X5 и «Мечел» опубликуют финансовую отчетность по МСФО за прошлый год.

Падающая нефть потянула вчера за собой на дно рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 80,8700 руб. (+542,75 коп.). Европейская валюта выросла до 88,3275 руб. (+542,5 коп.). Если нефть приостановит свое падение, то приостановится снижение и рубля. Однако новые минимумы по нефти могут привести к его дальнейшему падению. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 80,9-82,5 руб., для европейской валюты — 88,3-90,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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