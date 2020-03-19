ИАЦ «Альпари»: Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в рейтинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg. Его вмененная волатильность (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 24,9%. Опережает рубль только мексиканское песо с волатильностью 26,5%. Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+ — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Волатильность, конечно, — хлеб спекулянтов, и можно только порадоваться за тех кто заработал в последние дни. Однако курс рубля — это еще цены на импорт, прежде всего, на лекарства. Резкие колебания национальной валюты не способствуют доверию к рублю ни у россиян, ни у граждан стран СНГ. Здесь главный вопрос к Банку России, который на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ был обязан обеспечить стабильность рубля. Можно было бы подумать также о создании Национальной фондовой корпорации – дочки ЦБ для сглаживания колебаний на рынке акций. А то не очень хорошо получилось. Власти загнали россиян на рынок акций, проведя пенсионную реформу и резко снизив ключевую ставку. А потом вышли из сделки ОПЕК+, обнулив сбережения россиян.

Глава «Сбербанка» Герман Греф полагает, что в рамках негативного сценария нефть упадет до $20, а рубль — до 100 руб. за доллар. «Сбербанк», конечно, не рухнет и в отличие от 1998 года помощи от Банка России не потребуется. Более того банк останется прибыльным и будет платить хорошие дивиденды, падение его капитализации временное явление. Его вкладчики и частные акционеры (в 2007 году банк провел народное SPO, а в 90-е его акции продавались в отделениях всем желающим), могут спать спокойно. Далее о грустном. Действительно, нефть по $20 — это, грубо говоря, рубль по $100. Однако насколько оправдан плавающий курс рубля в текущей ситуации? Более правильно ввести валютный коридор, например 60-80 руб. за доллар. Резервы Банка России, которые составляют $577,8, это позволяют.

Завтра заседание Банка России. Вопросов много. Однако словесных интервенций в пользу рубля будет точно не достаточно.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»