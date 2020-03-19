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Курсы валют ЦБ РФ на 19 марта: 77,2131 руб/доллар США и 84,8881 руб/евро

19 марта 2020
ЦБ РФ с 19 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,2131 руб.
  • 1 евро - 84,8881 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 3,3235 р. (4,50%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,5825 р. (3,14%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 4,5080 р. (4,72%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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