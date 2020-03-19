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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 марта: 3 738,5801 руб/1 г золота и 30,8800/1 г серебра

19 марта 2020
ЦБ РФ с 19 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 738,5801 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,8800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 618,5601 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 942,1399 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 240,8600 р. (6,89%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,26%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 95,8000 р. (6,29%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 181,5599 р. (4,83%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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