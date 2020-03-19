Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 марта: 3 738,5801 руб/1 г золота и 30,8800/1 г серебра ЦБ РФ с 19 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 738,5801 руб.

1 грамм серебра - 30,8800 руб.

1 грамм платины - 1 618,5601 руб.

1 грамм палладия - 3 942,1399 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 240,8600 р. (6,89%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,26%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 95,8000 р. (6,29%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 181,5599 р. (4,83%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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