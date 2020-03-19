«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи движется вверх

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок сегодня днем показал отскок на 5% по индексу РТС, пока не полностью отыграв рост нефтяных котировок. Диапазон движения долларового бенчмарка составляет 809-878 пунктов, что довольно много даже на фоне последних волатильных сессий.



Пока это самый сильный рост РТС внутри дня за весь период коронавирусной эпидемии. Нынешний отскок дает повод для осторожного оптимизма. Если накануне мы наблюдали локальное дно, то ближайшей и вполне достижимой целью по росту рынка должна стать отметка 900, откуда открывается дорога к до 980. Вероятнее всего, это случится не раньше следующей недели. В случае сценария «двойного дна», уже в пятницу возможен возврат РТС к 800 пунктам или даже уход до 760.



Индекс Мосбиржи также движется вверх, прибавляя почти 100 пунктов от уровней закрытия среды, полностью компенсировав вчерашнее падение и превысив 2200 пунктов. Это довольно равновесный уровень, уйти намного выше которого рынок пока, скорее всего, не сможет. Диапазон 2200-2250 выглядит вполне приемлемым при текущей нефти и курсе рубля. Возврат к 2300 пунктам и выше на этой неделе маловероятен. Зато нельзя исключать просадку вплоть до 2060 пунктов.



Нефть, которая движет сегодняшним ралли, а до этого топила российский рынок, поднялась более чем на 7% — с $24,9 до $27,3. Баррель все еще находится ниже минимумов 2016 года и фактически торгуется в ценах 17-летней давности. Это оставляет возможность для дальнейшего падения к новым минимумам.



Мы полагаем, что $20 за баррель остается ближайшей целью для «медведей», но не исключаем, что к моменту поставки цена сырья может падать ниже 0. То есть компании-экспортеры какое-то время будут вынуждены доплачивать контрагентам за то, чтобы они приняли у них избыточные объемы нефти. Уже есть примеры продажи ниже $8 (в Канаде) при рыночной цене около $25. Отрицательная по стоимости нефть может стать шоковым фактором для российского рынка, но продлится такая ситуация недолго.



Рубль восстанавливается гораздо слабее, чем рынок в целом. Отчасти это может объясняться продолжением выводом капитала иностранными инвесторами. Однако игроки рынка очень осторожны после массовых закрытий маржин-коллов накануне. Доллар в паре с рублем на открытии подскочил до нового максимума в этом году – 81,97, но затем резко развернулся и сейчас торгуется ниже 80, в отдельные моменты доходя до 79,1. Мы ожидаем отката пары USD/RUB вслед за нефтью в зону 77-79. При обратном сценарии отметка 82 не станет пределом. В худшем случае (нефть по $20 или ниже) еще до конца месяца мы можем увидеть котировки USD/RUB вблизи 90.



Евро сейчас, как и все прочие крупные валюты, резко просел к доллару. Зарубежные рынки страдают от нехватки ликвидности, что вызывает повышенный спрос на американскую денежную единицу. Пара EUR/USD откатилась к 1,08, притом что еще 9 и 10 марта за нее давали 1,14. Таким образом, евро менее чем за 10 дней обвалился на 5,5%. Мы полагаем, что это аномальная ситуация и евро восстановится до 1,12, что будет увеличивать разницу в рублевой стоимости американской и европейской валют.