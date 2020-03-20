ПСБ: Лишь отскок от тренда

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В четверг российский фондовый рынок смог скорректироваться от локальных минимумов на позитивном внешнем фоне. Поддержку нашим бумагам оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent удалось подняться выше 27 долларов за баррель. Также покупкам способствовала ситуация на внешних фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 1,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на1,2%. На таком фоне к 18.30 мск индекс МосБиржи вырос на 7,4%, поднявшись в район 2270 пунктов.

Лидером торгов выступил нефтегазовый сектор, бумаги которого, несмотря на достаточно низкие уровни на рынке энергоносителей, прибавили в пределах 17%. Хуже рынка торговались акции Полюса и «префы» Ростелекома, снизившиеся на 0,9% и 1,2% соответственно. Отметим, что рост российского рынка мог происходить на закрытии спекулятивных коротких позиций в ожидании коррекции цен на нефть после установления многолетних минимумов. Риски удержания таких позиций могли перевесить потенциальную прибыль. Дополнительным фактором выступило улучшение настроений на внешних площадках, где также наблюдается попытки коррекционного роста. В результате в ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи протестировал долгосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов 2008 года и проходящий чуть ниже 2100 пунктов, после чего началось восстановление.

При этом пока преждевременно говорить о начале полноценного роста, а данное движение укладывается в рамки коррекции. Отметим, что риски продолжения снижения высоки – коронавирус продолжает активно распространяться за пределами Китая, что в дальнейшем может вызвать новые волны продаж.



На валютной секции Московской биржи рублю удалось отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 1,5%, торгуясь в районе 79,7 рубля, евро упал на 2,9%, до 85,7 рубля. Поддержку рублю оказало решение начать продажу валюты в рамках сделки по покупке Сбербанка. Плюс к этому в текущий момент из внутренних факторов также можно выделить продажи валюты по бюджетному правилу и приближение пика налоговых выплат. В результате, несмотря на слабость валют развивающихся стран и лишь умеренное восстановление рынка энергоносителей, пара доллар/рубль вновь отступила ниже 80 рублей. В сложившихся обстоятельствах ожидаем в ближайшие сессии удержание американской валютой позиций в диапазоне 75 – 80 рублей.