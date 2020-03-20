«Фридом Финанс»: Российский рынок под вечер растерял часть динамики

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

РТС прибавляет менее 3,7% против 5,5%, которых достигал до обеда. Диапазон цен сузился до 830-860 пунктов. По нашей оценке, следующий день торгов может получится столь же слабым. В последние недели рынок чередует сверхсильные движения вроде того, что был накануне, с одним-двумя днями относительной «передышки». Пятница вполне подходит для того, чтобы сформировался краткосрочный боковой тренд.



Рублевый индекс Мосбиржи благодаря очередному всплеску спроса на доллары сейчас обгоняет РТС, прибавляя более 4%. Рынку так и не удалось зацепиться за 2200 пунктов. Всю неделю индекс недалеко отходил от этого ключевого уровня, регулярно намекая на разворот тренда. Но резкие движения в нефти периодически выбивали основу из-под ног у инвесторов, и основное внимание переключалось на стоимость барреля. Мы ожидаем, что конец недели не преподнесет сюрпризов. Вероятнее всего, закроемся в диапазоне 2150-2250 пунктов.



На рынке нефти общий даунтренд споткнулся об отметку 25 долларов. Хотя баррель свободно и не раз пересек эту цену сверху вниз, но сейчас держится он чуть выше, не проваливаясь даже на негативных новостях. Так, Германия объявила о резком падении индекса делового климата, а в США зафиксирован рост числа заявлений на пособие по безработице. Мы ожидаем новые просадки барреля вплоть до 20 долларов, однако, скорее всего, увидим это уже на следующей неделе.



Из акций сегодня особым спросом пользуется Детский мир (+12,6%). Компания объявила о росте продаж за неделю на 45%: население скупает товары впрок. Мы полагаем, что ажиотаж продлится не больше двух недель, и бумаги торговой сети могут вернуться к трехлетним минимумам. Из падающих бумаг сегодня сильно выделяются префы Мечела (-15%). Компания опубликовала отчетность за 4 квартал 2019 года, показав убыток 9,8 млрд против прибыли 1,6 млрд годом ранее. По нашей оценке, размер дивиденда по итогам 2019 года даже при текущих очень низких ценах не превысит 6% на акцию.



Положение дел в валютной секции по-прежнему определяется исторически дешевой нефтью на фоне рекордного укрепления доллара на мировых рынках. Американская валюта по отношению к корзине ведущих валют мира сейчас торгуется на 3-летних максимумах. Индекс доллара сегодня доходил до 102,4 пункта, немного не дотянув до абсолютного исторического максимума (103,82 пункта было только однажды в январе 2017 года). Это не позволило рублю отыграть даже половину того падения, которое случилось накануне. Доллар остался выше 80,5 рублей, в то время как евро торгуется вблизи 87. Базово мы прогнозирует откат доллара до конца недели в зону 77-79 долларов, евро может опускаться до 84-86 рублей. Мощной поддержкой для рубля могут выступить меры, которые ЦБ планирует объявить 20 марта. Текущие котировки рубля явно противоречат политике регулятора на удержание инфляции.

