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ПСБ: Рубль продолжит восстанавливать позиции

20 марта 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

В четверг рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, по итогам торгов доллар снизился на 2,2%, отступив в район 79,1 рубля, евро упал на 4,2%, закончив день на отметке 84,7 рубля. Отметим, что рост рубля проходил на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, национальную валюту поддержало восстановление рынка энергоносителей, с другой – давление оказывало ослабление валют развивающихся стран. Также укреплению рубля способствовали и внутренние факторы, в частности начало продаж валюты в рамках сделки по покупке Сбербанка. В результате позитивные факторы перевесили, что привело к отступлению доллар ниже 80 рублей.

Сегодня с утра для рубля складывается позитивный внешний фон. Рынок энергоносителе продолжает волну восстановления, что позволило ближайшему фьючерсы на нефть марки Brent подняться выше 28,5 доллара за баррель. Также покупкам в рубле будет способствовать укрепление валют развивающихся экономик, которые сегодня с утра прибавляют в пределах 1%. Не стоит забывать и про внутренние факторы. Рубль поддержит продажа валюты по бюджетному правилу, а также приближение пика налоговых выплат, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. На таком фоне ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии. Так, уже в первые минуты торгов доллар может уйти ниже 78,5 рубля. В дальнейшем американская валюта может сделать еще один шаг в середину диапазона 75 – 80 рублей при сохранении высокой волатильности торгов. Отметим, что в рамках сегодняшнего заседания мы ожидаем сохранение ставки ЦБ на уровне 6%, что не окажет существенного влияния на динамику российской валюты.   


/ Сибирское Информационное Агентство /
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