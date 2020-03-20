ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется сегодня в коридоре 895-910 пунктов

После обновления в среду многолетних минимумов, в четверг котировки нефти подросли. Торги стартовали с отметки $27,8 за баррель марки Brent. После снижения к $26,2, цены перешли к росту, вечером достигли уровня $30,7, а закрылись торги чуть ниже, вблизи $29,7. Нефть росла благодаря общему позитивному настрою на рынках, который появился после массовых мер стимулирования, которые предприняли крупнейшие Центральные банки. В ночь на пятницу, после снижения к $29,3 цена подросла до $31,0, после чего скорректировалась к $30,2.

Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $29,9-30,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $25,7-40,0. Сегодня нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует отчет по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число выросло на одну единицу, до 683 штук.

После того, как крупнейшие регуляторы стали заливать рынки деньгами, на них произошел отскок, большинство основных мировых площадок закрылось в четверг ростом. Вслед за ними, а также благодаря восстановлению нефтяных котировок, подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 7,72%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 8,46%. Среди лидеров роста – «Татнефть» (+18,42%) и «Новатэк» (+16,29%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,95%.

Утром пятницы рост продолжился на азиатских площадках, основные индексы стран АТР прибавляли 0,3-2,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2394 п., на 0,23% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Восстановление азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, вчерашний рост на нем может быть продолжен. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2255-2300 пунктов, по индексу РТС — 895-910 пунктов. Сегодня «Распадская» опубликует финансовую отчетность по МСФО за прошлый год.

Вслед за рынком акций и нефтью, накануне вырос и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 79,1250 руб. (-174,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 84,6500 руб. (-367,75 коп.). Более интенсивное падение европейской валюты связано со снижением пары EURUSD с 1,0910 до 1,0660, минимального значения за три года. Утренний умеренный рост нефтяных котировок обеспечит сегодня дальнейшее восстановление рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 78,3-79,9 руб., для европейской валюты — 83,8-85,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»