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Курсы валют ЦБ РФ на 20 марта: 80,1570 руб/доллар США и 87,2669 руб/евро

20 марта 2020
ЦБ РФ с 20 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 80,1570 руб.
  • 1 евро - 87,2669 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,9439 р. (3,81%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,3788 р. (2,80%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 3,1310 р. (3,23%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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