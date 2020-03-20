Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 марта: 3 815,9199 руб/1 г золота и 32,0100/1 г серебра
20 марта 2020
ЦБ РФ с 20 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 815,9199 руб.
- 1 грамм серебра - 32,0100 руб.
- 1 грамм платины - 1 564,3000 руб.
- 1 грамм палладия - 4 105,3301 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
77,3399 р. (2,07%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,1300 р. (3,66%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
54,2601 р. (3,35%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
163,1901 р. (4,14%).
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