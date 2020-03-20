Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 марта: 3 815,9199 руб/1 г золота и 32,0100/1 г серебра ЦБ РФ с 20 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 815,9199 руб.

1 грамм серебра - 32,0100 руб.

1 грамм платины - 1 564,3000 руб.

1 грамм палладия - 4 105,3301 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 77,3399 р. (2,07%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1300 р. (3,66%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 54,2601 р. (3,35%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 163,1901 р. (4,14%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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