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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 марта: 3 815,9199 руб/1 г золота и 32,0100/1 г серебра

20 марта 2020
ЦБ РФ с 20 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 815,9199 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,0100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 564,3000 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 105,3301 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 77,3399 р. (2,07%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1300 р. (3,66%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 54,2601 р. (3,35%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 163,1901 р. (4,14%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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