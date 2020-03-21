«Фридом Финанс»: Рынок готов идти вверх

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок в пятницу торгуется зигзагообразно, реагируя то на нефть, то на заявления ЦБ РФ. Бурный утренний рост, который в моменте доходил до 8,5%, сменился почти боковой динамикой чуть около 900 пунктов. Рынок зацепился за уровни февраля-марта 2015 года и в целом готов идти вверх. Основной наш сценарий на следующую неделю предполагает коррекцию не ниже 890 пунктов, затем рост с прицелом на 970 пунктов.

Индекс Мосбиржи c пиков пятницы 2419 пунктов довольно быстро отвалился в зону около 2300. На следующей неделе мы предвидим «качели» между уровнями 2190-2440. Прорыв к 2500 будет возможен при нефти выше 35 за доллар.

Нефть сегодня проделала выразительный кульбит, сначала поднявшись с 28,47 до 30,94 доллара, или на 8,7% вверх, потом упав ниже 28 и доходя в моменте до 27,35, то есть теряла за день до 3,9% с уровней четверга, или 11,6% с максимумов пятницы. Рынок очень волатилен на фоне политической повестки: сначала президент США Трамп подогрел ожидания роста барреля, объявив, что вмешается в ценовую войну между РФ и СА, но затем в Кремле заявили, что во вмешательстве не нуждаются, поскольку нефтяную войну ни с кем не ведут.

Мы не исключаем, что баррель продолжит на следующей неделе искать очередное локальное дно. Психологическим пределом снижения станут 20 долларов за баррель, ниже которой, вероятно, медведи пойти не смогут. Максимальный рост барреля в течение недели может составить до 40 долларов при оптимистичном сценарии и до 35 долларов при базовом.

В лидерах роста сегодня нефтяники, энергетики и ретейлеры: Татнефть-префы (+14,1%), Башнефть (+11,8%), Россети (+10,5%), X5 Retail Group (+10,3%). Падают: Мечел (-4,6%), Алроса (-4,1%), Новатэк (-3%). По нашему мнению, ни одна из бумаг пока не формирует устойчивого тренда. Краткосрочно заработать на столь волатильном рынке большинству инвесторов не удастся.

Валютная секция в своем движении еще менее предсказуема. Доллар и евро в течение дня торговались в расширенных диапазонах: 77,4-79,9 рубля и 83,3-85,7 рубля соответственно. Валюта США, по нашему мнению, сохраняет значительный потенциал укрепления, который будет сдерживаться продажей государственных валютных запасов РФ с целью пополнения бюджета. При нефти, снижающейся к 20 долларам, мы сможем увидеть доллар по 85-90 рублей за единицу. При нефти, растущей до 35-40 долларов, мы увидим откат к 75 рублям.

Евро в целом будет повторять движение вслед за долларом, однако у нее есть и собственная динамика. Сейчас европейская валюта находится на локальных минимумах около 1,07 доллара, что выглядит крайне неустойчивым уровнем. Мы полагаем, что будет отскок в направлении 1,12 доллара, а это значит, что в отношении с рублем разница между евро и долларом с нынешних 5,7 рублей должна будет вернуться до 9-10 рублям.