Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 марта: 3 774,9399 руб/1 г золота и 30,1200/1 г серебра
21 марта 2020
ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 774,9399 руб.
- 1 грамм серебра - 30,1200 руб.
- 1 грамм платины - 1 575,7700 руб.
- 1 грамм палладия - 4 275,6401 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
40,9799 р. (1,07%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,8900 р. (5,90%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,4700 р. (0,73%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
170,3099 р. (4,15%).
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