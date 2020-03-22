ФИНАМ: Мы видим мощную коррекцию, весомых оснований для которой пока нет

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»

Важнейшее событие пятницы – заседание Банка России по ключевой ставке, не принесло сюрпризов. Понижать в текущей ситуации ставку – означает взять «на грудь» весь вес финансовых проблем, вызванных кризисом, и которые пока еще неизвестно, до какой степени могут развиться. Повышение – загнать бизнес в «дорогие деньги» в ситуации, когда он и так еле выживает. Впрочем, регулятор благоразумно напомнил, что оставляет за собой право в случае острой необходимости пересмотреть решение по ставке оперативно, не дожидаясь плановых заседаний. И это тоже правильный ход – инвесторы будут уверены, что ЦБ «держит руку на пульсе» и при необходимости вколет больному нужную порцию адреналина или обезболивающего. Впрочем, под адреналином в России понимается совсем не то же самое, что в развитых государствах. Они там у себя сейчас стремительно ставки понижают. Мы же, относясь к категории развивающихся государств, исповедующих теорию таргетирования инфляции, в любой напряженный момент переходим к повышению ставки. А куда деваться? Мы – страна третьего мира.

Перейдем, однако, оставив эмоции позади, к непредвзятому анализу происходящего. В пятницу рынки стремительно корректировались. Можно сколько угодно строить предположения на чем-нибудь, будь то закрытие коротких позиций перед выходными или позитивная реакция на то, что ЕЦБ собирается выкупить облигации на сумму 750 млрд евро (ФРС уже перешла к мерам количественного смягчения), разбрасывание «денег с вертолета» правительством США (там решили раздать всем по 1000 баксов на каждого - просто, чтобы поддержать спрос: вот она, наконец, практическая реализация идей американского экономиста Милтона Фридмана, озвученная еще в 1969 году), но, так или иначе, мы сегодня действительно росли.

Да и наш регулятор заявил, что хоть и не видит необходимости в прямой поддержке граждан с помощью «вертолётных денег», но уверен в достаточности регуляторных мер, предпринимаемых сейчас. Я, конечно, кивну в поддержку Эльвире Сахипзадовне, но продавать доллары сейчас точно не стану. «Отскок дохлой кошки», какими бы позитивными мерами он не сопровождался, еще не повод разворачиваться на 180 градусов.

А теперь окинем неспешным взглядом, что делали остальные, пока мы росли. А они, оказывается, тоже полезли наверх, просто устав падать. Да, Япония сегодня отдыхает по поводу дня равноденствия (классная, к слову, тема – мы тоже можем организовать два дополнительных выходных 22 марта и 22 сентября). Народный банк Китая оставил базовую кредитную ставку неизменной на уровне 4,05%, что не обмануло ожиданий экспертов.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня вполне прогнозируемо росли: японский Nikkei 225, естественно, не торговался (кстати, им надо напомнить, что есть еще 22 июня и 22 декабря, когда можно официально бездельничать), южнокорейский KOSPI взлетел на 7,44%, гонконгский Hang Seng прибавил 5,05%, а австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,70%. Не менее бодро поднималась сегодня и Индия: в Мумбаи индекс Nifty 50 подрос на 5,83%, индекс Nifty 50 в Бомбее BSE Sensex вырос на 5,75%

Естественно, что европейские торговые площадки отреагировали на всё происходящее весьма позитивно: по состоянию на 19:03 DAX поднялся на 4,06% до 8956 п., британский FTSE100 прибавлял 1,14% до уровня 5209 п., а французский САС40 рос на 5,23%, находясь на отметке 4058 п.

Из статистики, публиковавшейся в США, стоит отметить увеличение продаж на вторичном рынке жилья с 5,42 млн единиц до 5,77 млн единиц, притом что аналитики ждали 5,50 млн единиц. А вот то, что не получило отражения в публичной статистике, но должно послужить «нехорошим звоночком», это ситуация на рынке труда в Америке. Безработица внезапно скатилась до уровней ниже тех, что были в 2008-м году. Да, быть может, коронавирус. А если нет? А если «приехали», раздувая экономику искусственно? В общем, «есть, от чего впасть в отчаяние», как звучало в «Особенностях национальной охоты».

Заокеанские фондовые биржи открылись незначительным снижением, после чего консолидировались в боковом движении при явном отсутствии стимулов и к покупке, и к продаже. Очевидно, что рынки заняли выжидательную позицию. По состоянию на 19:16 мск DIJA был равен 19902 п. (-0,89%), S&P500 опустился на 1,34% - до 2377 п., а NASDAQ COMP терял 0,67% - до 7105 п.

Теперь к России. Правительство РФ установило для субъектов малого и среднего предпринимательства возможность временной отсрочки арендных платежей в 2020 году. И это очень вовремя. Давно я не видел столь быстрой и адекватной реакции со стороны федеральных властей на негативные внешние воздействия. Остается вопрос фактической реализации. Вышел значительный блок статистики, из которого следует, что:

- Рост реальных заработных плат в России снизился с 6,9% до 6,5%, хотя эксперты предрекали падение до 4,5%.

- Объем розничных продаж вырос с 2,7% до 4,7%, тогда как аналитики ждали снижение до 2,8%. Видимо, они не брали в расчет гречку и туалетную бумагу.

- Уровень безработицы упал с 4,7% до 4,6%, хотя специалисты изменений не ждали.

Отчитались Группа «Росбанк» и «Распадская». Первая слабо, вторая – просто очень плохо (а как еще понимать падение чистой прибыли на 54% и выручки на 8%?). Отечественные фондовые рынки открылись значительным ростом, поддержать в дальнейшем который не смогли. Во второй половине дня последовало «сползание» вниз, и кратковременные попытки позитивной коррекции при этом успеха не имели. Тем не менее, по сравнению с предыдущим днем торги завершились весьма неплохо. Индекс РТС, которому помогал еще и укрепляющийся рубль, показал на закрытии сессии 924,22 п. (+2,39%), а индекс МосБиржи прибавил 2,46%, оказавшись на отметке 2331,61 п. Лидерами роста сегодня стали ОГК-2 (+14,16%), «Башнефть» (+14,50%), «Татнефть» (+14,43% в префах и +13,10% в обычке) и ГДР «Пятерочки» (+12,32%). Сильней других снизились «НОВАТЭК» (-6,08%), префы «Мечела» (-5,53%), «Ростелеком» (-4,250%), «АЛРОСА» (-4,02%) и «САФМАР» (-4,00%).

Стоимость углеводородов после продолжительного снижения перешла в умеренную коррекцию. Вечером выходят данные от Baker Hughes по недельному изменению количества буровых установок. Но они мало, на что повлияют. Цены на нефть сейчас не растут, а корректируются, вот что следует понимать. Между конфликтующими сторонами – Россией и Саудовской Аравией – не престо нет никаких договоренностей, но и присутствует полный информационный вакуум. Неизвестно, у кого какие карты на руках, но все ушли в глубокий блеф, предпочитая «войну на истощение». Ставки в такой игре обычно крайне высоки. All-in – как минимум. Так что самое интересное еще впереди.

Пока же котировки энергоносителей умеренно растут, не давая, впрочем, поводов для излишнего оптимизма. В 19:37 мск нефть марки BRENT стоила 28,47 долл. за баррель, а легкая техасская WTI котировалась по 23,01 долл./барр.

Рубль, поддерживаемый и ростом цен на нефть и позитивной коррекцией на фондовых рынках, перешел сегодня к укреплению. Которое, кстати, выглядело весьма значительным. Но лишь на фоне масштабов предыдущего падения. Пока еще российская валюта откровенно слаба: по состоянию на 19:40 мск стоимость доллара составляла 79,589 руб./долл., а евро – 84,7937 руб./евро. И продолжать дорожать отечественная валюта пока не спешит.

Основными драйверами для фондовых рынков и валют на следующей неделе станут новости о том, насколько успешно продвигается борьба с коронавирусом. И хотя число умерших от этой болезни в сотни раз ниже, чем количество погибших в ДТП, мы все равно будем психовать перед неизвестной инфекцией, скупая гречку, туалетную бумагу и холодильники оптом, но не пугаясь ездить в маршрутках и такси.