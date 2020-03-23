ИК «Фридом Финанс»: Риски для рубля сохраняются

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась ростом. Лидерами роста стали акции ОГК-2 (+18,42%), сильный рост продемонстрировали бумаги нефтегазового сектора. Исключением стали акции НОВАТЭКа (-6,08%). Пара USD/RUB возобновила рост после заседания ЦБ и на фоне снижения цены на нефть.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Рассматривались все три варианта, принято решение остановиться на промежуточном на фоне отсутствия стагфляции в экономике сейчас. Уверенность регулятора в том, что дезинфляционные факторы устойчивы, по-прежнему, высокая. Необходимость в стимулах за счет дешевых кредитах есть, но снижать ставку в текущих условиях нельзя на фоне всплеска обесценения рубля. Стоит отметить, что ЦБ не принял экстренных мер по ограничению движения капитала, подчеркнув плавающий характер курсообразования. При этом, регулятор не обозначил новых ориентиров по основным макроэкономическим показателям, ограничившись заявлением о том, что инфляция вернется к целевому уровню. По мнению главы ЦБ, неустойчивый рост в экономике продлится минимум 2 квартала, но по итогам года Эльвира Набиуллина надеется на прирост ВВП. Мы полагаем, что ЦБ пойдет на резкое повышение ключевой ставки, если до лета инфляция подскочит выше 6%, а курс USD/RUB войдет в диапазон 90-100. Банки в таких условиях будут вынуждены повышать ставки по кредитам, и на этом фоне придется повысить ключевую ставку. А риски для рубля, по нашему мнению, сохраняются на повышенном уровне из-за низкой цены на нефть и огромных потерь мировой экономики на фоне пандемии коронавируса.

Торговая идея: ВТБ (+3,04%). Спек. покупка. Капитализация обыкновенных акций упала до $5,6 млрд., банк серьезно недооценен к капиталу, риски утраты которого на фоне системной значимости отсутствуют.

Ожидаем высокую волатильность рынка. Рынок по-прежнему будет отыгрывать внешний фон. В фокусе меры по борьбе с распространением коронавируса. Из важной статистики – оценка ВВП России за февраль. Ориентир: диапазон 77,00-82,00 в паре USD/RUB, 2200-2500 по индексу Мосбиржи.