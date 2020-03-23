ИАЦ «Альпари»: Падение нефти сохраняет давление на рубль

Пятничные торги нефтью начались ростом, но завершился день снижением. Торги стартовали с отметки $30,2 за баррель марки Brent. К полудню цена поднялась до $32,4, но с этого уровня развернулась и пошла вниз. К вечеру цена опустилась до $28,3, хотя завершила неделю чуть выше, вблизи $28,8. Вечернее падение нефти связывают с отказом России от вмешательства президента США Дональда Трампа в ценовую войну Саудовской Аравии с Россией. Президент США Дональд Трамп в четверг сказал, что вмешается в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией на нефтяном рынке в «подходящее время», добавив, что низкие цены на горючее благоприятны для американских потребителей, хоть и вредят отрасли. Однако Кремль в пятницу заявил, что у России и Саудовской Аравии хорошие отношения в том, что касается нефтяных рынков, и Москве не нужно, чтобы вмешивался кто-то еще. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал в пятницу снижение числа активных нефтяных платформ в США на 19 единиц за неделю, до 664 штук. В ночь на понедельник торги начались резким гэпом вниз, вблизи $27,1 за бочку. И хотя к утру нефть поднялась до $27,9, она все еще торговалась ниже уровня закрытия пятницы. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $27,6-28,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $25,7-40,0.

В пятницу основные западные фондовые индексы закрылись разнонаправлено. Большинство европейских подросло, закрывшиеся позже американские – снизились. Вслед за Европой вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 2,46%. Долларовый индекс РТС на фоне снижения рубля к доллару вырос чуть меньше, на 2,39%. Среди лидеров роста – «Татнефть»-преф (+14,43%) и «Татнефть» (+13,09%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 4,55%. Утром понедельника большинство индексов стран АТР снижалось на 2,4-6,0%. Исключением был японский Nikkei 225, который прибавлял 2,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2194 п., на 4,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновив минимумы с ноября 2016 года. Снижение большинства азиатских рынков задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2310-2355 пунктов, по индексу РТС — 915-935 пунктов.

Вслед за снижением нефтяных котировок в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 79,9325 руб. (+80,75 коп.). Европейская валюта выросла до 85,4000 руб. (+75 коп.). Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6% было достаточно ожидаемым и сильно на рынок не повлияло. Падение нефтяных цен в ночь на понедельник приведет к сохранению давления на рубль на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 79,1-80,7 руб., для европейской валюты — 84,5-86,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»