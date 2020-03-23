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Курсы валют ЦБ РФ на 23 марта: 78,0443 руб/доллар США и 84,1552 руб/евро

23 марта 2020
ЦБ РФ с 21 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 78,0443 руб.
  • 1 евро - 84,1552 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,1127 р. (2,64%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 3,1117 р. (3,57%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,5740 р. (2,51%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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