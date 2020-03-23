Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 марта: 3 774,9399 руб/1 г золота и 30,1200/1 г серебра ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 774,9399 руб.

1 грамм серебра - 30,1200 руб.

1 грамм платины - 1 575,7700 руб.

1 грамм палладия - 4 275,6401 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 40,9799 р. (1,07%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8900 р. (5,90%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,4700 р. (0,73%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 170,3099 р. (4,15%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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