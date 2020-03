«Фридом Финанс»: Нет стимулов – нет роста

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 20 марта фондовые индексы США вновь завершили в минусе после последних турбулентных сессий. S&P500 по итогам дня снизился на 4,34%, до 2305 пунктов. Наибольшее падение наблюдалось в защитных секторах коммунальных услуг и нециклических потребительских товаров.

Эффект от масштабных стимулирующих мер, похоже, испарился, поскольку все новые и новые отрасли приостанавливают работу, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Мировые фондовые площадки начали неделю в красной зоне на фоне продолжающегося распространения коронавируса и неспособности законодателей США договориться о новых мерах поддержки экономики. Количество заразившихся коронавирусом в мире за выходные выросло почти на 100 тыс. и приблизилось к 350 тыс. Число летальных исходов превысило 14,7 тыс. Рост смертности от COVID-19 в Италии замедлился. Испания продлевает карантин. В США за сутки зафиксировано свыше 9 тыс. новых случаев заражений.

Представители Демократической партии в Конгрессе США заблокировали новый пакет стимулирующих мер, так как по-прежнему считают слишком щедрыми предлагаемые в нем меры по поддержке бизнеса. Новое голосование должно состояться сегодня. Тем временем советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что объем стимулов может превысить $2 трлн. Однако отсутствие консенсуса по мерам экономической помощи нервирует инвесторов, так как угрожает затягиванием кризиса.

Азиатские индексы на этом фоне показывают преимущественно негативную динамику: шанхайский CSI300 теряет больше 3%, гонконгский Hang Seng падает на 5%, и только японский Nikkei торгуется в плюсе. Европейские фондовые площадки открылись падением в пределах 4-5%, реагируя на новые меры по ограничению передвижения в Евросоюзе.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, вновь усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опускается ниже 0,8%. Brent теряет более 6% и торгуется вблизи $25 за баррель. Золото ушло под отметку $1500 за унцию. Таким образом, аппетит к риску остается слабым. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов продолжит снижение и будет торговаться в диапазоне 2150-2300 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 3 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит слабой. Индекс не удержался выше предыдущего минимума, что уменьшает шансы на остановку падения. Индекс остается ниже линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что сигнализирует о вероятности продолжения негативной динамики. Индикатор RSI показывает неуверенные признаки «бычьей» дивергенции, но держится ниже нейтрального уровня 50, поэтому не исключено и обновление дна. Ближайшими сильными уровнями поддержки для S&P500 после пробоя 2350 пунктов теперь выступают максимумы 2015 года у 2150 пунктов и далее, минимумы 2016-го на уровне 1850 пунктов.

24 марта о первых последствиях пандемии коронавируса для бизнеса расскажет отчет Nike Inc. Компания, вероятно, отчитается за квартал, завершившийся в феврале, ростом выручки, обусловленным высоким спросом на новые продукты вроде Jordan 11. Прогнозируется снижение прибыли в результате инвестиций в цепочку поставок, которая была нарушена в результате вспышки коронавируса. Уолл-стрит ожидает комментариев менеджмента относительно предполагаемого снижения продаж Nike в следующем квартале из-за временного закрытия магазинов. Акции компании уже потерял почти 40% от максимумов и после восстановления спроса могут быстро отыграть часть потерь благодаря устойчивой бизнес-модели.

24 марта финансовая и технологическая корпорация Square, Inc. (SQ) проведет день инвестора. Мы ожидаем, что на нем могут быть раскрыты предварительные данные за первый квартал 2020 года, а также представлен обновленный прогноз на 2020 год с учетом наблюдаемого замедления экономики. Другие участники индустрии электронных платежей (Visa Inc. (V), Mastercard Incorporated (MA) и PayPal Holdings Inc (PYPL)) ранее выпустили пересмотренные прогнозы финансовых результатов на 2020 год. С большой вероятностью более точные данные будут доступны только к 6 мая, когда выйдет отчет Square за первый квартал 2020 года. Данное событие интересно также с точки зрения динамики объема платежей в розничной торговле.25 марта выйдет квартальная отчетность Micron Technologies, которая отразит результаты влияния коронавируса на индустрию полупроводников. Вспышка инфекции вызвала сбои в спросе и предложении во всем мире, что сильно ударило по всей отрасли. Компания ожидает сокращения выручки примерно на 20% при падении EPS почти на 80%. Последствия пандемии откладывают ожидавшееся после подписания предварительных торговых соглашений между США и КНР восстановление индустрии полупроводников. Тем не менее она относится к высокоцикличным отраслям. Следовательно, после того как появится надежда на скорое восстановление экономики, акции MU могут вырасти быстрее других.