«Фридом Финанс»: Евро продолжает дешеветь к доллару

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Российский рынок сегодня утром обвалился вместе с другими мировыми площадками после новости о том, что Сенат США провалил принятие программы помощи американской экономике в объеме $2,5 трлн. Демократы и республиканцы не смогли договориться по статьям расходования средств, что вызвало обрушение фьючерсов на индексы США более чем на 5%, затем сопоставимые падения площадок в Азии и уход нефти ниже $25.



Дополнительный негатив для нефтяных цен был связан со спекуляциями вокруг возможной договоренности между сланцевиками из США и ОПЕК о снижении добычи на 10%. Идея была озвучена Райаном Ситтоном, одним из чиновников, связанных с регулированием техасской нефтяной промышленности. Он был приглашен руководством ОПЕК на летнее заседание по квотам. Но идею сделки саудитов с США довольно негативно восприняли частные американские компании, и рынок отреагировал новым падением нефтяных фьючерсов.



Сейчас Brent не поднимается выше $26, доходя в моменте чуть ниже $24,7 и теряя в сумме до 8,5%. По нашему мнению, чем дольше баррель торгуется над планкой $25, тем выше вероятность, что ниже он уже не пойдет. Мы по-прежнему не исключаем резкие пробои вниз к $20, но диапазон $25-30 пока выглядит более устойчивым. При малейшем позитиве нефть выйдет из него в зону $30 за баррель и выше.



РТС на этом фоне теряет около 7%, подходя в момент наибольшего снижения к 860 пунктам. Это все еще на 6% ниже минимумов прошлой недели, так что рынку определенно есть куда падать. Мы закладываем на сегодня диапазон колебаний в пределах 840-960 пунктов. Возможны как новые провалы вниз, так и частичное восстановление индекса.



Индекс Мосбиржи по традиции реагирует на описанные выше события более мягким снижением, что, в частности, обусловлено ослаблением рубля. С уровней закрытия пятницы индекс теряет до 5%, тем не менее оставаясь на 6,7% выше минимумов прошлой недели. Мы полагаем, что сегодняшний диапазон колебаний составит от 2190 до 2320 пунктов.



Валютный рынок сегодня днем умеренно волатилен. Доллар к обеду поднялся менее чем на 1 рубль. Попытка пары USD/RUB преодолеть уровень 81,5 не удалась, после чего пара ушла еще на 60 копеек ниже. По нашей оценке, рубль нашел новое равновесие около 80-81 при стоимости нефти $25. Без сильного влияния других факторов это позволяет предположить, что при сохранении нефтяных котировок в коридоре $25-30 сегодня пара USD/RUB не выйдет за пределы 77-81. При уходе нефти ниже $25 не исключаем скачок доллара вплоть до 86-90 рублей, но пока факторов для реализации такого сценария нет.



Евро тем временем продолжает дешеветь к доллару. На фоне тотального ухода глобальных инвесторов в кэш мы наблюдаем усиление дефицита ликвидности. Валюта единой Европы сегодня достигла отметки 1,064, что стало минимумом с апреля 2017 года. Пределом снижения основной валютной пары в текущих условиях может быть уровень 1,05, что доведет разницу стоимости евро и доллара по отношению к рублю до 4. Таким образом, мы ожидаем, что базово пара EUR/RUB сегодня будет колебаться в диапазоне 81-88. Но также не исключаем отскока выше 90.