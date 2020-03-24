ИК «Фридом Финанс»: Рынок получил внезапную поддержку от ФРС

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок получил внезапную поддержку от ФРС, но для разворота этого не хватило. После объявления о том, что регулятор США отменяет предыдущую программу выкупа на 700 миллиардов и заменяет ее на новую – с неограниченным лимитом средств – на мировых площадках возник серьезный диссонанс. Это уже третье по счету чрезвычайное заседание ФРС и оно сопровождается беспрецедентными мерами вопреки тому, что реальный сектор страдает не от нехватки ликвидности, а от неопределенности с карантином.



Зарубежные площадки в течение дня как минимум дважды меняли направление с резко отрицательного на положительный и обратно. Нефть при этом оставалась под сильным давлением. Баррель марки Brent сегодня в просадке к уровням закрытия пятницы на 0,2-2,3 доллара. Сейчас он торгуется вблизи 26 долларов, что воспринимается как отскок от крепкого дна. По нашему мнению, повторная попытка выйти за планку в 30 долларов будет предпринята в ближайшие сессии.



Индекс РТС к вечеру теряет всего 3,5%, что существенно лучше утреннего падения до 6,8%. Сейчас рынок держится вблизи 890 пунктов, демонстрируя плавное снижение волатильности. Явных восстановительных трендов пока не сформировалось. Мы допускаем очередной поход на 800 пунктов, но базово закладываем рост выше 950 пунктов.



Индекс Мосбиржи сегодня колеблется в пределах 2210-2320 пунктов. Риск падения ниже 2100 сохраняется, однако в приоритете – возвращение в диапазон 2300-2400 пунктов.



Явных аутсайдеров и лидеров сегодня на рынке не наблюдается. Акции и расписки компаний корректируются равномерно в зависимости от размера из капитализации и предыдущей динамики. Инвесторы скупают X5 Retail Group (+5,4%), Русагро (+5,3%), Русгидро (+5,1%), Мосэнерго (+5%). Продают Лукойл (-6,7%), Мечел (-5,6%), Роснефть (-5,3%), Детский мир (-5,3%).



В валютной секции мы видим вечером существенный разворот тренда. Дорожают рубль и евро – оба против доллара. Валюта США, подгоняемая коррекцией в нефти и ослаблением интереса к доллару на мировых рынках, проседает до 79,4 рубля за единицу, что ниже уровней закрытия пятницы. Евро за день взлетел с 1,064 до 1,082. И это редкая картина даже для последних неспокойных сессий. Соответственно к рублю, несмотря на его рост, европейская валюта все же прибавляет – порядка 90 копеек.



Делая базовую ставку на положительную коррекцию в нефти, мы закладываем сползание доллара дальше в диапазон 77-79, а евро – 84-85 рублей. Однако остается немалая вероятность того, что потенциал девальвации не исчерпан. В этом случае мы можем ожидать доллар в диапазоне 83-86, а евро – 88-92.