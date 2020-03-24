ИАЦ «Альпари»: Нефть дорожает, рубль не определился

В понедельник, 23 марта, рубль после небольшой паузы вновь начал расти, и ему удалось показать хороший рост по отношению к доллару, но чуть-чуть не удалось вырасти по отношению к евро. По итогам торгового дня обменный курс доллара США расчётами «завтра» упал на 37 коп. (-0,47%), до 79,56 руб., а курс евро с трудом, но подрос на 3 коп. (+0,04%), до 85,43 руб. По-видимому, в ход торгов вмешался активно продающий в последние пару недель валюту Банк России.

Но и без поддержки со стороны нефтяного рынка не обошлось. Цена нефти сорта Brent в понедельник выросла на 1,1%, до $29,19 за баррель. Намерения ОПЕК пригласить на очередную июньскую встречу представителя нефтяного регулятора штата Техас Райана Ситтона вызвали, по-видимому, у нефтяного рынка не вполне оправданный оптимизм относительно неких будущих договорённостей между ОПЕК и техасскими сланцевиками. Однако и без договорённостей вряд ли в апреле кто-либо из крупных экспортёров нефти сможет наращивать добычу из-за падения спроса до минимумов начала 80-х годов прошлого века. Не говоря уже о сланцевой нефти, у которой себестоимость добычи барреля превышает рыночную цену. Сегодня с утра цена Brent растёт ещё сильнее, прибавляя 2,9%.

В понедельник в американском Сенате демократы во второй раз заблокировали предложенный президентом Трампом пакет финансовой помощи населению. Причиной столь неуступчивого поведения демократов стал их альтернативный план финансовой поддержки на $2,5 трлн, превышающий предложенный Трампом объём господдержки в $1,6 трлн. Пока политики обеих конкурирующих партий выясняют отношения, мировые фондовые рынки, включая американский, продолжает лихорадить.

Мы ожидаем сегодня на открытии разнонаправленной динамики курса рубля или даже его небольшого укрепления на фоне роста цен на нефть. Мы пока оставляем без изменения прогнозы по курсу доллара в 79-81 руб. и по курсу евро в 84-86 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»