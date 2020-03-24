Комментарии

«Фридом Финанс»: Экономика ждет помощи от государства

24 марта 2020

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя началась со снижения. Коррекция была обусловлена внешним фоном. Лидерами роста стали акции Аптек 36,6 (+11,11%), инвесторы отыгрывали возможный рост продаж. Лидерами снижения стали привилегированные акции Мечела (-8,45%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 80 на фоне снижения цены на нефть до $25 за баррель.

Регуляторы и власти пытаются остановить кризис. На повестке дня, по-прежнему, усилия по борьбе с распространением не только ОРВИ, но и экономического кризиса, который грозит стать самым глубоким и продолжительным за много лет, если не принять срочных мер. Мы не исключаем, что компании нефтегазового сектора получат льготы для добычи трудно извлекаемых запасов, а также переработки, это снизит риск дорожания топлива на внутреннем рынке. Объем поддержки отрасли может быть внушительным, измеряемым десятками миллиардов рублей в месяц, но это сможет остановить рост цен на топливо, что является одним из факторов роста инфляции.

Ожидаем высокую волатильность. Рынок по-прежнему будет отыгрывать внешний фон. В фокусе меры по борьбе с распространением коронавируса. Ориентир: диапазон 77,00-82,00 в паре USD/RUB и 2200-2500 по индексу Мосбиржи.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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