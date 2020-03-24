ИАЦ «Альпари»: Фондовые рынки падают на новостях из МВФ и США

В понедельник, 23 марта, мировые фондовые рынки пребывали во всё той же тревожной «красной» зоне. Мрачные прогнозы этому способствуют. Глава МВФ Кристалина Георгиева в ходе телефонной конференции с министрами финансов стран «Большой двадцатки» заявила, что МВФ прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году и назвала происходящий из-за вируса Covid-19 мировой кризис «рецессией, ещё худшей, чем в 2008 году». А немецкий финансовый регулятор Bundesbank прогнозирует в этом году рецессию в экономике Германии, которая неизбежно окажет негативное влияние на экономику еврозоны.

Тем временем в понедельник в США сенаторы от Демократической партии во второй раз заблокировали предложенный президентом Дональдом Трампом пакет мер по государственной поддержке экономики, в свою очередь, предложив свой альтернативный план. Фондовый рынок США отреагировал на разногласия между демократическим большинством в Сенате и президентом очередной волной обвала. В понедельник индекс Dow 30 рухнул на 3,4%, S&P 500 - на 2,93%, а вот индекс Nasdaq упал очень незначительно, на 0,27%. Европейские фондовые рынки тоже снижались, но здесь было более заметно влияние коронавируса и введение жёсткого карантина в целом ряде стран, к которому в понедельник присоединилась и выходящая из ЕС Великобритания.

В России в понедельник фондовый рынок обвалился вслед за европейскими биржами, несмотря на рост цен на нефть. Индекс МосБиржи потерял за день 3,36%, упав до 2253,35 пункта, а индекс РТС обвалился на 4,38%, до 883,78 пункта. На этом фоне особо ярко выделялись лидеры роста, среди которых оказались акции ретейла и энергетики: «РусГидро» (+6,9%), бумаги холдинга X5 Retail Group (+5,84%) и «Мосэнерго» (+4,4%). Сильнее рынка упали акции «ЛУКОЙЛа» (-6,6%) и «Яндекса» (-6,33%), хотя создаётся впечатление, что продажи отдельных акций носят чисто панический характер, без существенных фундаментальных причин. Мы ожидаем сегодня по индексу РТС коридор в 850-890 пунктов, а по индексу МосБиржи — в 2240-2270 пунктов.

Цена нефти смеси Brent в понедельник выросла на 1,1%, до $29,19 за баррель, а цена техасской WTI - на 1,7%, до $24,01 за баррель. В западных СМИ циркулируют слухи то о возможном создании нефтяного альянса США и Саудовской Аравии, то о неких закулисных переговорах ОПЕК с регулятором нефтяной отрасли штата Техас о сокращении добычи нефти. Как бы то ни было, но вопрос о наращивании добычи нефти при таких ценах уже в апреле может временно уйти с повестки дня. Сегодня с утра цена Brent повышается на 2,9%, а цена WTI растёт на 3,2%. Коридор цены Brent ожидаем в рамках $30-31 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»