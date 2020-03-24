«Фридом Финанс»: Отскок от минимумов 2016 года

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США в ходе торгов 23 марта снизились на сообщении об увеличении числа штатов, в которых введен карантин. Число заражений коронавирусом в Нью-Йорке за день выросло на 38%, до 20 875. Рынок не нашел поддержки в беспрецедентных мерах поддержки со стороны ФРС. Центробанк снял ограничения на объем покупок активов по своей программе количественного смягчения. Однако надежды на принятие Сенатом в выходные стимулирующей экономику программы объемом $1 трлн не оправдались из-за сохраняющихся разногласий между республиканцами и демократами. S&P500 по итогам дня опустился на 2,93%, до 2237 пунктов. Наибольшее падение наблюдалось энергетическом секторе. Мы ожидаем

Мировые фондовые площадки предпринимают попытку отскока вверх после достижения минимумов 2016 года под давлением пандемии и угрозы глобальной рецессии. Количество заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки достигло 381 тыс. Число летальных исходов превысило 16,5 тыс. В США за сутки зафиксировано свыше 11 тыс. новых случаев заражения. Между тем в Италии четвертый день подряд снижаются темпы распространения инфекции, а власти Китая объявили о снятии карантина в Ухани с 8 апреля.

Как сообщает Washington Post, законодатели США близки к соглашению по уже дважды заблокированному пакету стимулов, хотя по некоторым вопросам полного консенсуса еще нет. Дональд Трамп тем временем заявил о возможности смягчения ограничительных мер в США, несмотря на рост числа заражений COVID-19. Со своей стороны, МВФ предупредил, что глобальная рецессия в текущем году будет не менее глубокой, чем в 2008-2009 годах, а восстановление экономики начнется в 2021 году. Таким образом, экономические перспективы остаются неблагоприятными.

Азиатские индексы сегодня показывают рост: шанхайский CSI300 набирает больше 2%, гонконгский Hang Seng поднимается на 4%, японский Nikkei демонстрирует настоящее ралли, торгуясь в плюсе на 7% после новостей о масштабной продаже активов Softbank. Европейские фондовые площадки открылись ростом в пределах 3-5%, реагируя на новые меры по ограничению передвижения в Евросоюзе.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, немного ослаб. Ставка по 10-летним трежерис остается ниже 0,8%. Brent немного подрастает и колеблется вблизи $28 за баррель. Золото вновь поднялось выше $1500 за унцию. Таким образом, аппетит к риску ожил, но пока ситуация больше напоминает отскок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку роста и переместится в диапазон 2200-2350 пунктов.

Наиболее важной публикацией этого дня станут предварительные данные индекса деловой активности PMI от Markit за март. Ожидается падение промышленного показателя до 42, что соответствует уровню при рецессии. Сервисный индекс может оказаться еще хуже. Также будет обнародована статистика по продажам новых домов за февраль. Прогноз предполагает снижение показателя на 2%. В целом макростатистика лишь подтвердит негативное влияние коронавируса на экономику.

О первых последствиях пандемии коронавируса для бизнеса расскажет отчет Nike Inc., который выйдет после закрытия торгов. Ожидается, что за квартал, завершившийся в феврале, корпорация покажет рост выручки, обусловленный высоким спросом на новые продукты, такие как Jordan 11. В то же время прогнозируется снижение прибыли в результате инвестиций в цепочку поставок, которая была нарушена в результате вспышки коронавируса. Уолл-стрит ожидает комментариев менеджмента относительно предполагаемого снижения продаж Nike в следующем квартале из-за временного закрытия магазинов.

Индекс настроений Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 3 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит слабой. Индекс в очередной раз обновил минимум, что уменьшает шансы на остановку падения. Индекс остается ниже линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что сигнализирует о вероятности продолжения негативной динамики. Индикатор RSI показывает неуверенные признаки «бычьей» дивергенции, но держится ниже нейтрального уровня 50, поэтому не исключено и обновление дна. Ближайшими сильными уровнями поддержки для S&P500 после пробоя 2350 пунктов теперь выступают максимумы 2015 года у 2150 пунктов, а далее — минимумы 2016-го на уровне 1850 пунктов.