ИАЦ «Альпари»: Рубль частично отыграл потери у доллара

В понедельник, 23 марта, торги по рублевым парам закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 79,60 руб., пара евро/рубль повысилась на 0,06%, до 85,45 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по иностранным валютам на фоне падения фондовых индексов и снижения цен на нефть. На американской сессии решение ФРС США привело к внезапному изменению настроений к рисковым активам и оказало сильное давление на доллар. Регулятор объявил о чрезвычайных мерах поддержки экономики путем формирования целого ряда возможностей по кредитованию и эмиссии денежных средств.

Фондовые индексы отреагировали на действия ФРС ростом, который впоследствии был полностью скорректирован. По итогам дня американские фондовые индексы опустились примерно на 3%. Курс доллара снизился до 79,09 руб., курс евро – до 84,95 руб. Пара евро/рубль закрылась в плюсе, так как евро пользовался повышенном спросом на рынке. Нефть сорта Brent отыграла потери и закрылась повышением на 0,92%, на уровне $27,46 за баррель.

Есть положительный фактор для нефтяного рынка, который из-за коронавируса пока слабо оказывает влияние. Регуляторы в Техасе впервые за почти 50 лет решили ограничить производство в регионе, если на это пойдут Саудовская Аравия и Россия. Соединенные Штаты планируют направить переговорщика по энергетическим вопросам в Саудовскую Аравию для работы по стабилизации мирового нефтяного рынка.

Во вторник, 24 марта, торги начались с роста фондовых индексов и цен на нефть. Нефть сорта Brent подорожала на 1,09%, до $27,76. Фьючерсы на американские индексы повысились на 3,5%. Рынки положительно отреагировали на новые программы ФРС США. Ценам на нефть нужно пройти сопротивление на уровне $31 за баррель. В случае успеха по нефти может начаться глобальная коррекция, что положительно скажется на парах с рублем. К 12:30 доллар теряет 1% к рублю и торгуется на отметке 78,81 руб. Если европейские участники подхватят утренний настрой, то по паре доллар/рубль ожидается снижение до 77,60 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»