ИАЦ «Альпари»: Инфляция доллара США запущена

ФРС США радикально расширила программу поддержки долговых рынков. Казначейские и ипотечные облигации будут скупаться в неограниченном количестве. А это означает долларовую инфляцию золота, нефти и других сырьевых товаров. Тренд задан. То есть в долгую российские акции и рубль будут дорожать. Фактически в ближайшее время у инвесторов будет уникальный шанс купить очень дешево и потом сильно заработать. Если, конечно, потом Трамп не обнулит доллар, введя амеро.

При отсутствии новых внешних стрессов на конец 2020 года индекс РТС может оказаться выше 1000 пунктов, вероятно, около 1300. Доллар США будет торговаться в диапазоне 65-70 руб.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»