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Курсы валют ЦБ РФ на 24 марта: 78,8493 руб/доллар США и 85,4253 руб/евро

24 марта 2020
ЦБ РФ с 25 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 78,8493 руб.
  • 1 евро - 85,4253 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,0322 р. (2,51%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,2797 р. (1,48%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,2290 р. (2,18%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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