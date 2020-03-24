Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 марта: 3 886,3000 руб/1 г золота и 32,8400/1 г серебра ЦБ РФ с 24 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 886,3000 руб.

1 грамм серебра - 32,8400 руб.

1 грамм платины - 1 607,0500 руб.

1 грамм палладия - 4 314,0601 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 111,3601 р. (2,95%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,7200 р. (9,03%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,2800 р. (1,99%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,4199 р. (0,90%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



