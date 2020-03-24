Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 марта: 3 886,3000 руб/1 г золота и 32,8400/1 г серебра
24 марта 2020
ЦБ РФ с 24 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 886,3000 руб.
- 1 грамм серебра - 32,8400 руб.
- 1 грамм платины - 1 607,0500 руб.
- 1 грамм палладия - 4 314,0601 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
111,3601 р. (2,95%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,7200 р. (9,03%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
31,2800 р. (1,99%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
38,4199 р. (0,90%).
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