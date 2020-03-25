ФИНАМ: Главный бенефициар сегодняшнего роста – золото

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ»:

Азия, Европа и Америка – везде наблюдаем практически взрывной рост индексов. Такой позитив на рынке продиктован объявлением ФРС США о неограниченном выкупе активов и ослаблением доллара к корзине валют. Перед открытием основной сессии США S&P500, Nasdaq100 и Dow Jones Industrial Average растут на 4% и даже достигали планки, которую устанавливает CME Group. Из негатива - Сенат США снова не смог принять пакет мер по спасению экономики на 2 триллиона долларов. Между тем, инвесторы получат очередную информацию по рынку жилья США только в 17:00 мск. Аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в феврале снизились на 1,8% к предыдущему месяцу. Что будет в марте - пока не очень поддаётся прогнозированию, но, по предварительным данным, США в ближайшую неделю выйдет на первое место по зараженным коронавирусом, сейчас в группе риска более 46 000 человек. Это, несомненно, сыграет свою негативную роль.

На волатильности, остающейся весьма высокой, отскок в Европе довольно мощный - к 15:35 мск британский FTSE100 взлетел на 4% до уровня 5195 п., германский DAX вырос на 6,28%, находясь на уровне 9290 п., а французский САС40 подрастает на 4,42% - 4086 п. В то же время мы видим снижение деловой активности по индексам PMI в Европе. Уже опубликованные данные из Франции показали более резкое, чем ожидалось, снижение активности в сфере услуг: индекс PMI для сектора услуг упал на 29 пунктов. Сводный индекс Германии также оказался слабее, чем ожидалось. По сути, индекс сектора услуг снизился до 34,5 против 43 ожидаемых, составной индекс упал до 37,2 с 50,7 месяцем ранее, против 41,5 пунктов ожидаемых.

Российский рынок также двигается не без сюрпризов. Помимо роста индекса МосБиржи на 6,27% и валютного индекса РТС на 8,47% мы наблюдаем взрывной рост в котировках акций ГМК «Норникель» - сразу +16%. Также неплохой выкуп был на «дальних» ОФЗ, облигации подросли на 5% (информации о выкупах со стороны ЦБ нет, однако такая динамика вполне может говорить о крупном покупателе).

Сегодня стоит сосредоточится на открытии американского рынка. Вопрос один – хватит ли рынкам ликвидности и не уйдут ли они после роста на открытии в дальнейшее снижение. Главным бенефициаром сегодняшнего оптимизма вполне можно признать золото, которое показало рост на 6,6%. Если волатильность на фондовых площадках снизится, а стимулы останутся, рост драгоценного метала вполне может ускориться - ждем цену на 1720 долларов за унцию.