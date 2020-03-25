ФИНАМ: На рынки вернулась положительная коррекция – надолго ли?

Во вторник все без исключение мировые рынки уверенно росли. Основной причиной резкого взлета стали сообщения о беспрецедентно ёмкой программе количественного смягчения, предпринятой ФРС, и надежды экономистов на то, что рецессия в итоге окажется не столь продолжительной, как думали еще пару дней назад, отмечает Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»:

- Не рискну оценивать, откуда такая уверенность, в головах экспертов, но на то они и эксперты, чтобы менять свою точку зрения в соответствии с обстоятельствами.

В довершение ко всему президент Дональд Трамп заявил о том, что рассматривает возможность возвращения американцев на рабочие места ради предотвращения спада в промышленности и масштабного экономического ущерба от карантина. Видимо, ущерб от отсутствия карантина в США еще подсчитывать не пытались. Стоит отметить, однако, что оптимизм сей поддерживается пока не всеми. Аналитики Morgan Stanley заявили о том, что ожидают падения ВВП США во втором квартале на 30%, что даже хуже озвученной чуть ранее оценки специалистов Goldman Sachs, предрекавших снижение в 24%. Что касается развивающихся рынков, то вот уж тут пока точно радоваться нечему - с начала кризиса инвесторы уже вывели из стран с формирующимся рынком 83 млрд долл., что стало крупнейшим зарегистрированным оттоком капитала с ЕМ за всю историю.

Большинство крупнейших экономик мира отчитывалось сегодня по Индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Сведем итоговые цифры в виде двух кратких таблицы:

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI):

Страна Было Ждали Стало

Япония 47,8 44,8

Франция 49,8 40,0 42,9

Германия 50,7 40,6 37,2

ЕС 49,2 39,0 44,8

Британия 51,7 45,0 48,0

США 50,7 42,8 49,2

Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI):

Страна Было Ждали Стало

Япония 46,8 32,7

Франция 52,5 42,0 29,0

Германия 52,5 42,3 34,5

ЕС 52,6 39,0 28,4

Британия 53,2 45,0 35,7

США 49,4 42,0 39,1

Цифры, скажем прямо, ужасающие, что не помешало европейским торговым площадкам открыться сильнейшим гэпом вверх и продолжать упорный рост в течение всего дня.

Стоимость энергоносителей начала ползти вверх еще накануне, изрядно обрадовав инвесторов, изголодавшихся по растущей нефти. Впрочем, уже ближе к вечеру цены на углеводороды развернулись в незначительную коррекцию, которая пока не выглядит пугающей. На ближайшее время определяющими факторами для рынка энергоресурсов станут данные по недельному изменению запасов сырой нефти.

Рубль на таком благостном фоне вполне ожидаемо укреплялся в течение всего дня. Незначительная коррекция, спровоцированная разворотом в нефти, пока еще ни о чем не говорит. К 19:21 мск. за единицу американской валюты давали 78,713 руб., а один евро стоил 85,960 руб.

В России сегодня отчитывались по QIWI и «М.Видео». Оба показали весьма впечатляющие результаты. Впрочем, отечественных инвесторов, похоже, больше воодушевлял общемировой позитивный настрой, так что российские фондовые биржи, открывшись значительным гэпом, в течение всей торговой сессии поддерживали ровный и весьма уверенный рост. Даже под самое окончание торгов не наблюдалось распродаж, способных приостановись ползущие вверх индексы. В итоге РТС, которому помогал еще и укрепляющийся рубль, показал на закрытии сессии 965,32 п. (+9,23%), а индекс МосБиржи прибавил 7,22%, оказавшись на отметке 2415,97 п. Лидерами роста сегодня стали НорНикель (+17,17%), Россети (+17,10%), Полиметалл (+16,16%), Полюс (+13,03%) и РУСАЛ (+12,76%). Снизиться умудрились РуссНефть (-1,07%), АКРОН (-0,69%) и Лента (-0,39%).

Завтра Британия отчитается по розничным продажам и инфляционным показателям, Германия представит данные по индексам деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата IFO. Франция опубликует данные по числу безработных, а США – по объемам заказов на товары длительного пользования. Вечером ждем традиционные для среды цифры по недельному изменению запасов нефти от Минэнерго и хаба в Кушинге. В России будет последний день для попадания в реестр на получение дивидендов по TCS Group за IV квартал 2019 г., а Группа «Аэрофлот» проведет заседание совета директоров, посвященное планам противодействия негативному влиянию пандемии коронавируса.