ИК «Фридом Финанс»: Нерезиденты продемонстрировали отток

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

На рынке долгожданный рост. Основным его драйвером привычно стала динамика на мировых площадках. Лидерами роста стали акции ГМК Норникель (+17,17%). Скорректировались акции Аптек 36,6 (-3,21%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 78-79.

Отток средств из фондов, ориентированных на Россию, составил $1,4 млрд. Это около 3% от всех вложений, так что проблемы такая динамика не создает. Давление выхода нерезидентов из отечественных активов на рубль не так велико, потому что торговый оборот пары USD/RUB в отдельные дни превышал $5 млрд. Большинство игроков пока остаются в ОФЗ, но само по себе это не гарантирует завершение оттока. Факторами, которые могут повлиять на поведение нерезидентов, будут ожидания резкого ускорения инфляции, а также системных ограничений на движение капитала. Дополнительный драйвер – ослабление рубля. В то же время на фоне снижения ставок в США интерес к рублевым бумагам будет сохраняться, если правительство сумеет обеспечить относительную макроэкономическую стабильность. Игроков, прежде всего, интересует устойчивость рубля и среднесрочная инфляция. Доходность восьмилетних долларовых гособлигаций сейчас на уровне 3,5%, справедливая премия для рублевых бумаг составляет, по нашему мнению, 6-7 п.п., что отражает ожидаемую инфляцию на конец года при реализации позитивного для экономики сценария. Если осуществится негативный сценарий и инфляцию не удастся подавить, отток нерезидентов из рублевых бумаг продолжится. Возможные сроки новой волны оттока – июнь, конец второго квартала.

Ожидаем высокую волатильность. Рынок по-прежнему будет отыгрывать внешний фон. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 77,00-82,00, прогноз по индексу Мосбиржи: коридор 2300-2600 пунктов.