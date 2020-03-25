ПСБ: На мировые фондовые рынки вчера вновь вернулась волна умеренного оптимизма

Сегодня индекс МосБиржи способен сохранить восходящую динамику, продолжив движение в направлении верхней границы диапазона 2450-2500 пунктов.

В ходе дня ожидаем сохранение американской валютой позиции в коридоре 75–80 рубля и попыток дальнейшего отступления в его середину на фоне улучшения внешней конъюнктуры.

При сохранении позитивного внешнего фона ближайшей целью по доходности 5-летних бумаг выступает уровень 6,3%-6,5% годовых, 10-летних – 6,6%-6,8% годовых.

Qiwi (-) в IV квартале увеличила скорректированную чистую выручку по МСФО на 7%, чистую прибыль - на 15% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Qiwi представила финансовые результаты, которые находятся на уровне ожиданий рынка. Компания продолжает демонстрировать сильные показатели по итогам года: двузначные темпы прироста выручки и прибыли. Основную долю в структуре выручке занимают платежные сервисы. Рост показателей в сфере платежных сервисов в основном обусловлен развитием продуктов пользователей, мерчантов и партнеров. Отметим, что в 4-м квартале наблюдалось замедление динамики выручки, что в моменте может оказывать давление на акции компании.

Выручка (-) Группы М.Видео Эльдорадо в 2019 выросла на 3,6% до 365,2 млн. руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Выручка по итогам года выросла благодаря открытию новых магазинов, росту трафика и онлайн-продаж обоих брендов. Улучшение EBITDA было вызвано ростом валовой прибыли и эффективным управлением над издержками, а также завершением процесса интеграции Эльдорадо. За 2019г общий долг Группы сократился на 17,0% до 49,4 млн. руб., а коэффициент общий долг/EBITDA составил 1,8x. В 2020 году из-за ухудшения экономических условий темпы роста бизнеса в сегменте бытовой техники и электроники замедлятся. Рост номинальных объемов будет обеспечен увеличением цен из-за ослабления рубля. Вероятно, цены будут расти опережающими темпами по сравнению с доходами населения. Оказывающее ранее поддержку рынку кредитование, скорее всего, замедлится.